Parlamentul bulgar a respins veto-ul prezidential pe achizitia de avioane de lupta americane F-16

Propunerea de respingere a veto-ului prezidential a fost sustinuta de 128 dintre cei 204 de deputati prezenti, informeaza EFE.Achizitionarea avioanelor a fost aprobata vinerea trecuta de majoritatea parlamentara formata din partidul GERB si alianta nationalista "Patriotii Uniti", parteneri de coalitie la guvernare. Presedintele s-a opus imediat prin veto , spunand ca, desi achizitia este necesara pentru modernizarea fortelor aeriene invechite din aceasta tara cea mai saraca din UE, operatiunea nu ar trebui sa se faca in detrimentul intereselor cetatenilor.Radev, un fost militar si considerat pro-rus, considera ca detaliile operatiunii nu au fost facute publice si ca achizitia a fost aprobata foarte rapid, fara explicatii cu privire la depasirea costurilor legate de intretinere si instruire.In plus, acesta sustine ca avioanele sunt achizitionate cu un pachet limitat de armament, echipamente si instruire a pilotilor, ceea ce inseamna ca nu pot fi utilizate la capacitate maxima.Radev a propus in trecut achizitionarea de aparate Grippen din Suedia, o operatiune care, potrivit expertilor din cadrul Ministerului Apararii contactati de Efe, este mai bine vazuta de Rusia.Datorita costului ridicat al avioanelor americane F-16V, care vor fi livrate intre 2023 si 2024, guvernul a fost nevoit sa actualizeze bugetul pentru anul 2019 si sa creasca deficitul de la nivelul actual de la 0,5 la 2,1%.Teoretic, presedintele se poate opune prin veto unei astfel de schimbari bugetare si chiar poate cere Curtii Constitutionale sa analizeze legalitatea acesteia.Odata cu aceasta achizitie, Bulgaria, membra a NATO din 2004, doreste sa-si modernizeze aviatia si sa nu se mai bazeze pe echipamentele militare dobandite la vremea respectiva din fosta Uniune Sovietica, care au devenit inutilizabile de-a lungul anilor.