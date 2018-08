Premierul Bulgariei promite ca autostrada care leaga Sofia de Varna va fi gata in 2024

Ziare.

com

"Au loc lucrari de constructie de mare amploare si, asa cum le-am promis oamenilor din Teteven, Sevlievo, Gabrovo, Tarnovo, Targoviste, Varna, pana in anul 2024, autostrada Hemus va fi gata", a declarat prim-ministrul Bulgariei, aflat in inspectie la santierul segmentului dintre Yablanita si Boaza.De asemenea, oficialul a evidentiat ca acest segment este cel mai dificil de construit, pentru ca necesita capacitate de munca uriasa, potrivit agentiei de stiri Novinite "Vedeti cum este construit in munti... Bulgarii din camioane, din excavatoare - sunt si ei eori. Asta inseamna Produsul Intern Brut (PIB), acest lucru ne va aduce multi turisti", a completat Borisov.Premierul a mai precizat ca in 15 august va incepe constructia segmentului dintre Belokopitovo si Targoviste, procedurile de licitatie pentru ambele loturi fiind lansate in Veliko Tarnovo.