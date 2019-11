Presedintele Bulgariei blocheaza numirea procurorului general

Ziare.

Procurorul general are un rol important in combaterea coruptiei, iar organizatia neguvernamentala Transparency International considera Bulgaria cea mai corupta tara din Uniunea Europeana, mentioneaza Reuters, reamintind ca niciun oficial bulgar de rang inalt nu a fost condamnat pentru coruptie.Radev a anuntat ca nu va semna numirea lui Ghesev pentru un mandat de sapte ani, care ar trebui sa inceapa pe 10 ianuarie anul viitor, si ca va cere Consiliului Juridic Suprem (CJS), care l-a desemnat pe magistrat, sa isi reconsidere optiunea.Luna trecuta, CJS a decis cu 20 de voturi pentru si doar patru impotriva promovarea lui Ghesev, in prezent adjunct al procurorului general; nu au existat alti candidati.Au urmat mai multe proteste, existand indoieli cu privire la intentia magistratului de a actiona in mod real impotriva coruptiei la nivel inalt. Manifestantii i-au cerut lui Radev sa blocheze numirea, sustinand ca alegerea lui Ghesev a fost aranjata dinainte printr-un acord intre elitele politice coruptibile si oligarhii bulgari. Mai multe organizatii ale juristilor au semnat scrisori in acest sens. Procurorii au sustinut, intr-o scrisoare catre Comisia Europeana, ca alegerea a fost corecta si transparenta si au condamnat presiunile politice asupra lui Radev.Presedintele Bulgariei a declarat ca procedura cu un singur candidat a fost necompetitiva si "il lipseste pe viitorul procuror general de prestigiu si legitimitate".Potrivit Reuters, gestul lui Radev este considerat in mare masura simbolic, deoarece presedintele poate respinge numirea o singura data. Daca CJS il sustine din nou pe Ghesev - asa cum este de asteptat - seful statului va fi obligat sa semneze numirea.