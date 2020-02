Procuratura bulgara va ancheta toate privatizarile de dupa caderea comunismului

Ziare.

Biroul procurorului general Ivan Ghesev a precizat ca acesta a incredintat ancheta Agentiei Nationale de Securitate (DANS).Dupa 1989, activele statului bulgar au fost estimate la circa 40 de miliarde de dolari. Procesul de privatizare a fost rapid asociat cu coruptia, din cauza suspiciunilor privind neregulile.Agentia bulgara pentru privatizare a inregistrat pana la sfarsitul lui 2018 venituri de 18,7 miliarde de leva (circa 10,4 miliarde de dolari), consemneaza ziarul 24 Ceasa.In momentul respectiv, fusesera privatizate 66% din proprietatile de stat, iar noii proprietari mai datorau peste 1 miliard de leva (cursul monedei bulgare fiind fix fata de moneda unica europeana, 1 euro = 1,95583 leva - n. red.).Au fost incheiate 174 de contracte de privatizare cu investitori din Austria, Belgia, Germania, Grecia, Rusia, Spania si alte tari.Decizia lui Ghesev a fost salutata atat de guvernul conservator de la Sofia, cat si de Partidul Socialist si partidul DPS al etnicilor turci, aflate in opozitie."Continuam sa punem intrebari despre faptul ca statul a fost jefuit in mod barbar", a declarat Krasimir Velcev, vicepresedintele partidului de guvernamant GERB.Noul procuror general, care si-a preluat functia in decembrie anul trecut, a decis revizuirea privatizarii dupa mai multe perchezitii si alte operatiuni impotriva unui magnat al jocurilor de noroc, a unor vamesi si a altor suspecti.