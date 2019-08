Reactia MAE, dupa ce premierul bulgar a spus ca turistii romanii aduc pesta porcina in Bulgaria

Ziare.

"Dincolo de argumentele tehnice ce vor fi oferite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru a raspunde la afirmatiile nefericite ale premierului Bulgariei, Boiko Borisov, nu putem sa nu ne manifestam surprinderea si dezamagirea pentru modul in care premierul bulgar s-a referit la turistii romani, mai ales in conditiile in care acestia contribuie substantial la PIB-ul Bulgariei", se arata intr-o declaratie a MAE, postata pe Facebook.Potrivit Radio Romania Actualitati, Boiko Borisov a declarat: "Sunt sigur ca turistii romani au adus pesta porcina in Bulgaria. Zilnic, 57.000 de automobile intra prin podul dunarean. Nu avem ce face, au bani oamenii. Se plimba, mananca si arunca gunoaie, iar noi curatam, curatam".