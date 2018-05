Referendum in Bulgaria pentru retragerea din NATO: Nu ne ofera practic nimic, ci doar ne jefuieste

Nici Uniunea Europeana nu e privita cu ochi buni: E dictatura

"Va fi una dintre marile noastre initiative din campania pentru alegerile europene din 2019. In opinia noastra, NATO nu ne ofera practic nimic, ci doar ne jefuieste. In prezent, se vorbeste despre cateva miliarde de euro care trebuie luate de la poporul bulgar si cheltuite pe o gramada de vechituri inutile, de pe urma carora poporul bulgar nu va avea nici un fel de beneficii. Daca NATO doreste sa fie partenerul nostru, atunci poate sa ne dea gratis mai multe aeronave in loc sa-i ia ultimii bani celei mai sarace tari din Europa si practic sa arunce poporul intr-o saracie si mai mare", a afirmat Mareski.In opinia sa, "o Europa cu adevarat puternica si unita poate fi un partener al SUA si nu un apendice al lor"."In prezent, alte tari provoaca tulburari in lume si Europa trebuie sa achite nota de plata. De ce nu achita SUA nota de plata a Turciei, in loc sa plateasca Europa acele miliarde?", s-a intrebat politicianul bulgar.Potrivit lui Mareski, Europa a jefuit poporul bulgar."Ei ne-au interzis construirea unei noi centrale nucleare, ne-au facut sa ne inchidem mai devreme reactoarele, ne-au impiedicat sa participam la (gazoductul) South Stream. In acelasi timp, ei construiesc North Stream, Turkish Stream si tot felul de alte conducte. Companii germane, franceze si austriece investesc si coopereaza liber cu Rusia, dar China n-are dreptul s-o faca.In loc sa ne foloseasca drept punte de legatura cu Rusia si Estul, ei fac din noi o bariera. Practic, suntem aproape fortati sa luam parte la escaladarea tensiunilor. Aceste lucruri pot fi schimbate daca entitati patriotice europene adevarate participa la guvernare sau la conducerea UE", a declarat liderul partidului Volia."In prezent, Uniunea Europeana seamana mai degraba cu Uniunea Sovietica, cu un conducator feudal la varf, un dictator, si cu republici obediente dedesubt. Ideea miscarii noastre este chiar opusul: natiuni europene puternice care sa formeze o Europa unita puternica", a spus Marseki.BTA precizeaza ca Mareski a participat la o reuniune a liderilor politici de extrema dreapta gazduita de catre Marine Le Pen, sefa Frontului National din Franta (FN), pe 2 mai la Nisa. FN detine aproape jumatate din cele 36 de locuri pe care le are grupul Europa Natiunilor si a Libertatii (ENF) in Parlamentul European (751 de membri).Partidul Volia, ai carui 12 parlamentari reprezinta cel mai mic grup parlamentar din Adunarea Nationala a Bulgariei (240 de membri), a fost admis in ENF pe 1 martie 2018