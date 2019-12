Reportaj EFE: La 30 de ani de la tranzitia democratica, numerosi bulgari inca regreta comunismul

Ziare.

Data cheie este 10 noiembrie 1989, cu putine ore inaintea caderii Zidului Berlinului si o saptamana inaintea declansarii faimoasei Revolutii de Catifea in Cehoslovacia. In acea zi, Todor Jivkov, aflat la putere din anul 1954, a fost destituit de la conducerea Partidului Comunist Bulgar si din functia de presedinte al tarii.Ambele functii au fost preluate de ministrul de externe Petar Mladenov, cu sprijinul tacit al Moscovei, unde Jivkov cazuse in dizgratie dupa ce ordonase in luna mai a acelui an expulzarea catre Turcia a circa 360.000 de bulgari etnici turci. Aceasta deplasare de populatie, la acel moment cea mai ampla din Europa postbelica, a provocat colapsul economiei bulgare si a grabit schimbarile democratice.La jumatatea anului 1990 in Bulgaria s-au desfasurat primele alegeri democratice, castigate de Partidul Social-Democrat (BSP), recent creat. Insa in loc sa inceapa o epoca de libertate si prosperitate, Bulgaria avea sa traverseze un deceniu de reforme dureroase pentru trecerea la economia de piata.Istoricul Konstantin Sabcev aminteste ca, spre deosebire de Polonia, Cehoslovacia sau Ungaria, in Bulgaria nu a existat pana in 1989 o miscare disidenta puternica. "In Bulgaria a avut loc o lovitura de stat interna, inspirata si coordonata de Moscova", declara acesta agentiei spaniole de presa, evocand astfel sprijinul pe care presedintele sovietic Mihail Gorbaciov i l-a oferit lui Mladenov pentru a-l inlatura de la putere pe un Jivkov refractar la ideea de reforme.A urmat o perioada de leadership democratic ce s-a resimtit mai ales in prima decada a tranzitiei, marcata de o severa criza economica si sociala ce a provocat un val de emigratie fara precedent catre Europa, iar populatia Bulgariei a scazut de la 9 milioane de locuitori, in 1989, la 7 milioane in 2019, timp in care sute de mii de bulgari, in special tineri, au plecat din tara in cautarea unei vieti mai bune in vestul Europei.Anii '90 au fost marcati de penurii nemaivazute nici in perioada comunista, de inchiderea unor intreprinderi de stat si de privatizari netransparente si frauduloase."In comparatie cu celelalte state europene, inegalitatile sociale sunt foarte vizibile in Bulgaria", remarca sociologul bulgar Parvan Simeonov. "Din acest motiv, majoritatea bulgarilor accepta cu greu costul social al asa-numitei tranzitii democratice", explica acesta, amintind de perioada marcata de proteste, saracie si rate ale inflatiei de peste 1.000%.Astazi, cativa oligarhi apropiati de diferitele partide politice controleaza economia tarii si presa. Salariul mediu brut in Bulgaria este de numai aproximativ 600 de euro, in timp ce preturile, mai ales la Sofia, nu difera mult de cele din restul Europei.Un sondaj efectuat recent de Gallup semnaleaza ca 45% dintre bulgarii intervievati sunt inca de acord cu afirmatii precum "pe vremea lui Jivkov se traia mai bine"."Exista evident o nostalgie fata de acea epoca si mai ales fata de sistemul de securitate sociala care exista. Atunci nu puteai critica puterea, dar nu exista somaj, infractionalitatea era mica si sistemul sanitar nu stralucea, dar era gratuit", astfel interpreteaza Konstantin Sabcev acest sondaj.O senzatie subiectiva ce nu corespunde realitatii pe care multi au trait-o pana in 1989, comenteaza la randul sau Dragomir Dinev, un fost functionar, critic fata de sistemul comunist. "Bulgarii in varsta spun astazi ca atunci era mai multa siguranta la toate capitolele si ca nu existau oameni saraci. Ei uita insa ca sufeream de o lipsa cronica de produse si servicii de baza, inclusiv de prima necesitate. Curentul electric si apa erau sistate zilnic conform unui orar impus de autoritati", isi aminteste acesta.Dupa ce a fost inlaturat de la putere, Todor Jivkov a fost inculpat pentru incalcari ale drepturilor omului, delapidare de fonduri publice si abuz de putere. El a stat in arest la domiciliu intre anii 1990 si 1997, iar un an mai tarziu a incetat din viata in stare de libertate. Garda sa de corp dupa plecarea de la putere si pana la sfarsitul vietii a fost un politist pe nume Boiko Borisov, actualul prim-ministru al Bulgariei, care nici el nu-si ascunde admiratia fata de fostul dictator comunist.