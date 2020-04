Reportaj Reuters: Bisericile din Bulgaria raman deschise, dar doar cei mai credinciosi merg la slujbe

Ziare.

Daca cei mai multi bulgari au ramas in case, de teama pandemiei de coronavirus, Spaska Gentcheva, o avocata in varsta de 48 de ani, a declarat ca este recunoscatoare pentru ca i s-a permis sa poata participa la slujba de Florii."Am luat o decizie in familia noastra. Un membru al familiei merge la biserica azi, iar ceilalti stau acasa, respectand masurile (impotriva coronavirusului)", a declarat ea pentru Reuters.In cadrul eforturilor de a stopa raspandirea noului coronavirus, autoritatile de la Sofia au luat decizia de a inchide scolile, restaurantele si barurile si au interzis accesul in parcuri, precum si circulatia intre orase. Pana in prezent Bulgaria a raportat 669 de infectii si 28 de decese. Insa a permis accesul la biserici, spre deosebire de vecinele Grecia si Romania, de asemenea tari preponderent ortodoxe, noteaza Reuters. Aceleasi reguli se vor aplica si duminica viitoare cand lumea ortodoxa sarbatoreste Pastele.Biserica Ortodoxa Bulgara a fost de acord sa nu le imparta credinciosilor crengutele binecuvantate de salcie, conform traditiei de Florii, si s-a angajat sa dezinfecteze locurile de rugaciune in mod regulat, in timp ce autoritatile de la Sofia au lansat apeluri catre populatie sa ramana acasa.Crengutele de salcie sunt de obicei plasate in altarul bisericii, unde sunt binecuvantate de preoti si apoi sunt impartite credinciosilor care le duc acasa si le aseaza la usa sau la icoana pentru a fi protejati de rele.Decizia de a mentine bisericile deschise a aprins o dezbatere intensa pe site-urile de socializare in Bulgaria, in conditiile in care numerosi oameni merg la slujbele de Paste fara a se duce la biserica in mod regulat si in restul anului. Multi se tem ca bisericile ar putea sa devina focare de infectie si sa-i puna in primejdie tocmai pe cei mai vulnerabili - batranii - periclitand eforturile colective de a stopa raspandirea bolii.Bisericile din cea mai mare tara ortodoxa, Rusia, au fost deschise duminica, dar Biserica Ortodoxa Rusa le-a cerut parohiilor din Moscova si din regiunile invecinate sa-si inchida portile daca afluenta de credinciosi este prea mare in Saptamana Patimilor.Pentru Martin Zhekov, un hairstylist din Sofia, prezenta la biserica in Duminica Floriilor a fost o necesitate la care nu a putut sa renunte. "Biserica ofera mereu mangaiere, in special in aceste vremuri tulburi. Nimic nu mai e cum era si nici nu va mai fi prea curand", a declarat el pentru Reuters.