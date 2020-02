Responsabilii unei companii miniere, arestati dupa poluarea cu cianura a doua rauri

Ziare.

Directia pentru regiunea Plovdiv din Ministerul de Interne bulgar a anuntat la randul sau ca CEO-ul unei companii miniere, Lucky Invest, si un alt responsabil al acesteia au fost arestati pentru 24 de ore sub suspiciunea ca se fac vinovati de aceasta poluare.Zona poluata a fost inspectata mai devreme sambata de ministrul bulgar al Mediului si apelor, Emil Dimitrov, guvernatoarea regiunii Plovdiv Dani Kanazireva si alti oficiali.Poluarea a fost detectata vineri, dupa o verificare neanuntata din partea EABRD si a Inspectoratului regional pentru mediu si apa.Dani Kanazireva a afirmat ca Lucky Invest a deversat in mod deliberat in rau ape reziduale, "ceea ce este inacceptabil si incalca legea", dar nu exista riscuri pentru apa potabila din regiune.La randul ei, directoarea Companiei de sisteme de irigatii Snejina Dineva a spus ca apa din raurile poluate nu este folosita in mod curent pentru irigatii, asa incat nu exista riscul poluarii terenurilor agricole.