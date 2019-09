Seful unui ONG din Bulgaria, acuzat de spionaj in favoarea Rusiei

Ziare.

Malinov a fost arestat, apoi eliberat, dupa ce a achitat o cautiune de 25.000 de euro, relateaza bnr.radio In acest caz, autoritatile au efectuat 11 perchezitii si au confiscat mai multe telefoane si documente, inclusiv un raport intocmit de Malinov cu privire la reorientarea geostrategica a Bulgariei catre Rusia.In cursul anchetei, autoritatile au stabilit ca a fost instituita o schema de spalare de bani de catre organizatiile neguvernamentale ruse.Agentia de Stat pentru Securitate Nationala a impus si o interdictie de intrare in tara, timp de 10 ani, asupra lui Leonid Reshetnikov, un fost agent din serviciile de informatii ale Rusiei.Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a comentat ca acuzatia de spionaj este extrem de grava si ca se asteapta ca ancheta sa prezinte fapte incontestabile.Malinov are interdictie de a parasi tara.A.D.