Un om de afaceri a fost impuscat mortal in plina zi, in centrul Sofiei

Crima s-a petrecut la doar cateva zile dupa ce Bulgaria a preluat presedintia Consiliului Uniunii Europene pentru prima oara de cand a devenit membra UE, in 2007.Omul de afaceri Petar Hristov a fost ucis in timp ce se urca in masina sa in Manastirski Livadi, un cartier select din Sofia, potrivit Reuters care citeaza surse apropiate investigatiei.Hristov - om de afaceri influent, cu investitii in special in constructii, imobiliare si turism - a fost dus la spital, unde a decedat din pricina ranilor, dupa circa 30 de minute.De asemenea, Reuters informeaza ca Petar Hristov era apropiat al mai multor membri ai partidului de centru-dreapta GERB din care face parte premierul Bulgariei, Boiko Borisov.Incidentul tragic de luni s-a petrecut dupa ce un inspector fiscal fusese impuscat in masina sa, tot in Sofia, in urma cu trei saptamani. Oficiali de la Bruxelles criticasera deja Bulgaria pentru ca depune prea putine eforturi in lupta cu coruptia.Potrivit unor informatii ale Transparency International citate de Reuters, Bulgaria ar fi cea mai corupta tara membra a UE. Presedintele tarii, Rumen Radev, declarase in urma cu cateva zile ca de vina ar fi legislatia bulgara, care nu le permite autoritatilor sa investigheze eficient activitatea retelelor infractionale.G.K.