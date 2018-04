Un viral din Bulgaria iti arata cum rezolva vecinii nostri problemele din oras

Ziare.

com

Orasele post-socialiste, cum este Sofia din Bulgaria, sunt cam ruginite si usor stricate, la o prima vedere. Un bulgar glumet s-a hotarat sa schimbe asta si sa repare lucrurile asa cum a stiut el. Acesta a adaugat ochi pe ruinele orasului - altfel spus, eyebombing.Pe bulgar il cheama Vanyu Krastev si este fotograf. El a vrut sa arate ca frumusetea poate fi gasita oriunde si ca totul depinde de perspectiva. Krastev a explicat ca nu mai poate sa nu vada frumusetea din lucruri. Ochii pe care ii lipeste pe obiecte sunt filtrul prin care el modeleaza orasul si il face sa prinda viata."Am cumparat cativa ochi dintr-acestia de plastic si m-am hotarat sa incerc in Sofia", a zis barbatul. "Am observat ca nimeni nu o mai facuse pana acum (in Bulgaria) si am pornit de acolo. Cu cat lipeam mai multi ochi pe obiecte, cu atat deveneam mai bun. Am avut un soi de fler [...]. Nici nu mai trebuie sa merg intr-o vanatoare de eyebombing prin Sofia. Creaturile astea mici pur si simplu rasar peste tot in jurul meu".