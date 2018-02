Vicepremierul Bulgariei cere expulzarea europarlamentarului care a cerut dezbaterea pe Justitia din Romania: E o jihadista verde!

Autoritatile din Romania, aceeasi atitudine fata de europarlamentar

Ziare.

com

Declaratia, in care Keller este condamnata pentru ca a intervenit in problemele interne ale Bulgariei, a fost redactata de Frontul National pentru Salvarea Bulgariei, partidul nationalist unde Simeonov este membru si care face parte din coalitia aflata la putere, scrie Politico, potrivit News.ro.Guvernul bulgar are in plan construirea unor partii de schi in Parcul National Pirin din Bulgaria, o zona protejata datorita prezentei ursilor si lupilor.Joi, Keller a condamnat actiunile guvernului intr-un discurs tinut in timpul protestelor stradale.Simeonov a facut-o pe Keller "nebuna" si a spus ca este o "jihadista verde". De asemenea, el a facut apel catre Ministerul de Externe sa o declare pe Keller "persona non grata" in Bulgaria.Mai multi oficiali ai Parlamentului au declarat ca potentiala expulzare a lui Keller ar putea distruge imaginea Bulgariei, tara care momentan detine presedintia Consiliului UE de la inceputul lui ianuarie."Declaratiile acestea sunt socante si nepotrivite pentru un vice prim-ministru", a spus Keller. "Sunt in politica de multi ani si nu am mai auzit niciodata asa ceva, atat in interiorul UE sau in afara", a adaugat ea.Proiectul guvernului a atras criticile mai multor ONG-uri, de asemenea, inclusiv Federatiei Mondiale pentru Conservarea Faunei. Aceste organizatii sustin ca zona se afla si pe lista Natura 2000, o retea a UE care asigura supravietuirea speciilor pe cale de disparitie.Ska Keller este cea care a initiat si dezbaterea din PE privind modificarile aduse justitiei in Romania, ce a avut loc miercuri la Strasbourg. In discurul din plenul PE, Keller a vorbit despre efectele coruptiei in Romania, ce se rasfrang asupra oamenilor."Coruptia e un flagel pe care nu l-am depasit. Fiecare stat membru are coruptie, dar ideea e sa o recunoastem si sa luptam cu ea. In Romania zeci de mii de oameni sunt pe strazi impotriva unei elite politice corupte. Dupa progrese mari, ce vedem acum sunt pasi inapoi. Coruptia are efecte directe asupra cetatenilor din Romania: situatia din scoli, din spitale unde risti sa te imbolnavesti mai rau.As vrea sa repet: romanii sunt europeni si au aceleasi drepturi. Nu putem accepta ca romanii sa nu aiba acces la drepturi fundamentale. Trebuie sa aiba un guvern caruia sa-i pese de aceste principii", a spus Keller in plenul Parlamentului European.Si de la Bucuresti Keller a primit jigniri, din partea unui membru al Guvernului - chiar ministrul Justitiei Tudorel Toader.El a sustinut ca, atunci cand a discutat cu europarlamentarul german, aceasta i-ar fi zis "eu nu sunt jurista si nu ma pricep"."Daca nu esti jurist si nu te pricepi, eu ce sa iti explic? Nu ai ce sa-i explici, pentru ca nivelul este prea jos", a adaugat Toader.