Zi de doliu in Bulgaria, dupa accidentul cumplit de vineri

Desi dupa accidentul produs cu putin inainte de orele pranzului se anuntase ca alti patru oameni si-au pierdut viata, acest bilant a fost dezmintit ulterior, precizeaza agentia bulgara de presa.Ministrul bulgar de interne a confirmat informatiile din media ca a fost vorba de o coliziune intre autocar si un autoturism survenita in timp ce autoturismul se inscrisese in depasirea autocarului. Acesta din urma s-a rasturnat si a cazut in santul de la marginea soselei. Nu este clar deocamdata cine a provocat accidentul.Autocarul facea naveta intre Burgas, la Marea Neagra, si capitala bulgara. Atat autocarul, cat si compania care il detinea si soferul aveau toate documentele necesare, au stabilit autoritatile.La locul accidentului au fost trimise 14 ambulante, iar cei raniti au fost transportati la spitale din Sofia. Procuratura capitalei a lansat o ancheta, iar ziua de sambata, 14 aprilie, a fost declarata zi de doliu national.Presedintele Rumen Radev si premierul Boiko Borisov au transmis condoleante familiilor victimelor.