Duminica e protestul diasporei la Chisinau. Reteta din Bucuresti se va repeta? Deja exista dosar penal

Cauza penala deja deschisa

Pericol de confruntare

"Politisti" cu alte atributii

Politia si autoritatile transmit mesaje panicarde, iar Opozitia denunta o diversiune din partea autoritatilor.Duminica, la Chisinau, se va manifesta impotriva derapajelor antidemocratice ale guvernarii si impotriva invalidarii alegerilor in Chisinau. Protestatarii vor cere anularea sistemului electoral mixt si intoarcerea miliardului de dolari furat din sistemul bancar al tarii in 2014.Pana la protestul diasporei mai este o zi, iar Inspectoratul General al Politiei deja a initiat o cauza penala pentru "pregatirea dezordinilor in masa".Intre timp, punctele de iesire din tara au fost luate cu asalt de catre moldoveni, dupa ce autoritatile au impus, in ajunul protestului, o vacanta fortata de 9 zile.Guvernul a decis luni sa trimita bugetarii in vacanta pe perioada 25 august - 2 septembrie. Vineri Politia de Frontiera a emis un avertisment in legatura cu aglomeratia de la vama Albita.In timp ce unii moldoveni au venit acasa de la mii de kilometri ca sa participe la protestul de duminica, cei ramasi acasa incearca sa profite de vacanta impusa de Guvern in ajunul protestului si pleaca masiv la odihna.Intr-un mesaj transmis partidelor de opozitie, care si-au asumat protestul de duminica, Politia le atentioneaza asupra aparitiei, pe retelele de socializare, a unor mesaje care contin chemari la dezordini in masa si aplicarea violentei.Asa ca IGP a initiat deja o cauza penala.In paralel, niste organizatii obscure, necunoscute, de asemenea si-au chemat sustinatorii in Piata Marii Adunari Nationale, iar opozitia pro-europeana crede ca, prin intermediul acestora, guvernarea pune la cale o confruntare.Presedintele PAS, Maia Sandu, a cerut Politiei sa asigure buna si pasnica desfasurare a mitingului si le-a transmis guvernantilor ca Opozitia si cetatenii nu se lasa intimidati:"Institutiile statului sunt cele care primesc bani din impozitele cetateanului ca sa asigure ordinea publica. Responsabilitatea este a lor. Noi am chemat si continuam sa chemam oamenii la proteste pasnice. Nu admitem violenta! Am vazut ca guvernarea este cea care vrea sa transforme aceste proteste pasnice in violente. (...) Aceasta guvernare racoleaza personaje agresive, sub protectia organelor de ordine, iar acestea sunt trimise la protestele noastre pasnice pentru a agresa, inclusiv fizic, protestatarii pasnici".Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a chemat cetatenii la calm si i-a indemnat sa protesteze pasnic - "fara intimidari si fara violente". Avocatul Poporului a cerut autoritatilor sa asigure toate conditiile necesare pentru exercitarea neingradita a dreptului la intruniri, prin garantarea securitatii manifestantilor si excluderea violentelor.De asemenea, el a cerut factorilor de decizie sa aiba grija sa nu fie create bariere in asigurarea accesului persoanelor la informatie, prin blocarea transmisiunilor online ale mass-media. Ombudsmanul le cere reprezentantilor mass-media sa fie corecti si obiectivi, iar protestatarilor sa nu admita violente fata de jurnalisti.Intr-o declaratie publica, organizatorii protestului de duminica (Comitetul Miscarii de Rezistenta Nationala "ACUM") solicita conducerii postului public de televiziune "Moldova 1" sa "reflecte masiv" manifestatia din 26 si 27 august (pe 27 august, Republica Moldova sarbatoreste Ziua Independentei) si sa invite la discutii organizatorii acestui eveniment.Potrivit unor informatii neconfirmate sau infirmate deocamdata oficial, autoritatile au mobilizat "pentru asigurarea ordinii publice", la protestul de duminica, inclusiv personalul Politiei de Frontiera, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si IS "Servicii paza a MAI" - li se elibereaza uniforme de politisti si carabinieri, desi aceste institutii au cu totul alte atributii.