Dupa caruselul erotic, in Targul de Craciun a aparut un monstru hidos (Foto). Primarul din Chisinau cere demisii

Foto: Unimedia

Ziare.

com

Targul de Craciun din Chisinau se tine in Piata Marii Adunarii Nationale, aici a aparut recent mai intai caruselul si apoi monstrul reptilian de dimensiuni uriase.Locuitorii din capitala Moldovei de peste Prut s-au aratat ingroziti de noua aratare.Mai multi localnici s-au plans pe retelele de socializare si sustin ca locul creaturii nu ar trebui sa fie la Targul de Craciun, fix langa brad."In centru, langa pomul de Craciun, au instalat ... au umflat .., in fine, acum acolo sta o soparla mare si groaznica", a scris un localnic pe Facebook, citat de Unimedia Altii i-au reprosat primarului amplasarea monstrului, iar edilul a reactionat imediat si i-a transmis public lui Marcel Zambitchi (seful Directiei Comert si Prestari Servicii) sa-si prezinte benevol cererea de demisie. In plus, primarul l-a avertizat pe viceprimarul Ilie Ceban si secretarul Adrian Talmaci."Marcel Zambitchi, a treia saptamana vorbim despre faptul ca in piata nu trebuie sa fie favela peste favela. Fara пристройкэ si mansarda, fara prea multe elemente adunate unul peste altul. Rog demisia benevola de luni. Ilie Ceban, Talmaci Adrian.Dna Steluta Mitriuc (sefa Directiei Cultura - n.red.), cum am vorbit ieri, faceti regula estetica si functionala acolo. Aveti termen pana pe 21 decembrie, cand se lanseaza targul de Craciun", a scris edilul pe pagina sa de Facebook.La inceputul saptamanii, seful Directiei Comert si Prestari Servicii, Marcel Zambitchi, a fost luat la rost de Ion Ceban, in privinta caruselului erotic instalat saptamana trecuta la Targul de Craciun din Piata Marii Adunari Nationale. Atunci, edilul l-a avertizat ca-si va pierde functia, daca vor mai aparea astfel de incidente.Saptamana trecuta, un carusel cu fete sexy desenate pe el a fost instalat in centrul Chisinaului. Dupa ce locuitorii s-au revoltat de prezenta imaginilor erotice intr-un loc destinat copiilor, angajatii firmei au "imbracat" in graba imaginile cu femei dezgolite de pe panoul caruselului cu o pelicula aurie.Aceasta nu este prima oara cand acest carusel este instalat in Targul de Craciun si de fiecare data acesta a starnit revolta oamenilor. La fel a fost si in 2016, cand instalatia a fost amenajata langa pomul de Craciun. Si atunci, imaginile au fost fost acoperite cu hartie colorata, aminteste Unimedia