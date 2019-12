Firea nu s-a intalnit cu primarul Chisinaului, desi ea l-a invitat la Bucuresti. Ion Ceban publica documentul

Ziare.

El a avut intrevederi cu viceprimarul Aurelian Badulescu si cu primarii sectoarelor 1 si 6 ale Capitalei, conform postarilor de pe pagina sa de Facebook.Ceban spune ca s-a intalnit mai intai cu Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, apoi cu Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6, si cu viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu.El prezinta si scrisoarea prin care Gabriela Firea l-a felicitat pentru alegerea in functie si l-a invitat la Bucuresti, precizand ca nu a avut programata o intrevedere cu primarul Capitalei."Am fost sau nu invitat la Bucuresti? Public scrisoarea si vreau sa declar urmatoarele: pentru astazi nu a fost preconizata o intrevedere cu primarul general de Bucuresti, Gabriela Firea. Ne propunem sa revenim la Bucuresti in perioada imediat urmatoare, unde ne preconizam sa organizam si o Serata a Chisinaului la Bucuresti", noteaza primarul Chisinaului.El are mai multe postari referitoare la discutiile purtate la Bucuresti."Astazi, am avut mai multe intrevederi bune in Capitala Romaniei. Ultima si cea de-a treia intalnire a fost cu viceprimarul general de Bucuresti, Aurelian Badulescu. Am multumit pentru deschidere si aprecierea oficialilor, dar si pentru multiplele proiecte implementate de Romania in Republica Moldova, incepand cu reparatia gradinitelor dar si altele in diverse domenii. Am reiterat disponibilitatea de a colabora si am primit si un raspuns pozitiv in acest sens.Aurelian Badulescu a declarat ca ar fi bine o mai mare cooperare dintre primariile noastre, ceea ce este imbucurator. Am zis ca am o echipa puternica si vin cu obiective concrete care imi propun sa imbunatateasca infrastructura municipiului Chisinau si viata locuitorilor", scrie Ceban.El spune ca a discutat la Bucuresti mai multe subiecte de infrastructura, cum ar fi: maternitatea nr. 2, Biblioteca municipala Bogdan Petriceicu Hasdeu, multe alte proiecte, autobuze si echipamente medicale care urmeaza sa vina ca donatie din partea Bucurestiului in scurt timp si ca, in urmatoarele saptamani, grupuri de specialisti vor merge pentru a face schimb de experienta in diverse domenii.Ceban anunta ca a avut o prima intrevedere cu primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache."Avem intentia de a repara blocul vechi (bloc A) al liceului Gheorghe Asachi din str. Bucuresti, 64, in cadrul unui proiect de restaurare, in valoare de aproape 62 demilioane de lei. Speram sa fie reabilitat gratie relatiilor stabilite intre Pretura sectorului Centru si Sectorul 1 al municipiului Bucuresti, la fel legaturi orientate spre initierea si dezvoltarea proiectelor in diverse domenii ale sectorului public.In acelasi timp, Primaria Chisinau va asigura acoperirea cheltuielilor de efectuare a expertizei tehnice a edificiului, elaborarea documentatiei de proiect si devizului de cheltuieli, de efectuare a expertizei tehnice a proiectului de executie, asistenta tehnica si supravegherea tehnica", afirma Ceban.El sustine ca Tudorache si-a exprimat disponibilitatea de a continua colaborarea.O alta intalnire a fost cea cu primarul Sectorului 6 al Capitalei, Gabriel Mutu, cu care a semnat un acord de coooperare intre Primaria Sectorul 6 cu Pretura sectorului Buiucani din Chisinau."Datorita acordului, intre cele doua sectoare din Bucuresti si Chisinau, va fi reabilitat parcul Alunelul din sectorul Buiucani cu suportul acordat de Primaria Sectorului 6. Astfel, va fi construit un havuz, sistem de irigare, iluminat, instalat mobilier urban, amenajat teatru de vara si create spatii de joaca pentru copii si terenuri de sport, dar si alte lucrari.Totodata, acordul prevede colaborari pe mai multe dimensiuni si in diferite domenii, cum ar fi: schimburi de experienta si derularea unor proiecte in domeniul dezvoltarii locale, promovarea reciproca in domeniile dezvoltarii economice, culturii, tineretului, educatiei, turismului, schimburi interinstitutionale in diverse domenii de competenta", relateaza primarul Chisinaului.El precizeaza ca inaintea evenimentului de semnare a acordului, care s-a desfasurat in prezenta mai multor consilieri locali, a avut o intrevedere separata cu primarul Mutu.La sfarsitul lunii noiembrie, la putin timp dupa ce a fost ales, Ceban a fost in vizita de lucru la Moscova, unde s-a intalnit cu viceprim-ministrul, reprezentantul special al presedintelui Federatiei Ruse pentru dezvoltarea relatiilor comercial-economice cu Republica Moldova, Dmitrii Kozak."Am primit felicitari cu ocazia alegerii mele in functia de primar general al municipiului Chisinau si mi-a dorit succes in exercitarea mandatului. Am avut o discutie constructiva si am abordat mai multe subiecte din domeniul, economic, social, cultural si educatie. La fel, am convenit sa avem o colaborare stransa, intre municipiul Chisinau cu orasele si regiunile din Federatia Rusa. Am convenit sa elaboram un plan de actiuni pentru perioada urmatoare. Stiu ca este un potential enorm in acest sens. Il vom valorifica impreuna", scria Ceban pe Facebook.De asemenea, el s-a intalnit cu primarul Moscovei, Serghei Sobeanin."Moscova are multe exemple frumoase de dezvoltare urbana pe care le putem prelua si implementa in Chisinau. Vom reusi!", afirma Ceban dupa intalnire.