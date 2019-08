Alianta USR-PLUS considera scandaloase propunerile facute de Dancila pentru functia de comisar european: Plumb si Nica sunt politicieni penali

Ziare.

com

"Eurodeputatii Aliantei USR PLUS considera inacceptabile propunerile avansate de Guvernul Romaniei pentru postul de comisar european si nu vor vota pentru Rovana Plumb sau Dan Nica, in cazul in care una dintre aceste nominalizari ajunge la audierile din comisiile Parlamentului European.", au transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, reprezentantii Aliantei USR PLUS.Reprezentantii Aliantei considera ca cei doi "au avut in ultimii ani declaratii impotriva valorilor Uniunii Europene si au promovat mesaje antijustitie, sprijinindu-l constant pe Liviu Dragnea , condamnat pentru coruptie, din functiile publice pe care le-au ocupat"."Cei doi propusi de Viorica Dancila au un trecut de politicieni penali care s-au sustras investigatiilor si judecatii. Au scapat de cercetari datorita colegilor din PSD -ALDE, dar asta nu le sterge faptele, ci doar adanceste suspiciunile pe care procurorii le-au prezentat. Ne vom opune ca Nica sau Plumb sa obtina aceasta functie de inalta reprezentare a Romaniei in Comisie si vom prezenta toate argumentele noastre colegilor pentru a bloca nominalizariletrimise de Dancila la Bruxelles ", a explicat Cristian Ghinea , copresedinte al delegatiei Aliantei USR PLUS in Parlamentul European.Reprezentantii Aliantei considera ca desemnarea celor doi pentru a ocupa o pozitie in Comisia Europeana formata de Ursula von der Leyen este, de altfel, "impotriva asigurarilor cu privire la lupta impotriva coruptiei pe care presedinta noii Comisii le-a punctat in discursul sau in fata Parlamentului European".. PSD nu a inteles nimic din ultimele alegeri si insistenta lor de a continua cu acest gen de nominalizari va face imposibila votarea lor si va fi rusinos pentru Romania un asemenea refuz la nivel european", a declarat Dragos Tudorache, copresedinte al delegatiei USR PLUS.Potrivit Aliantei USR PLUS,e la Consiliul Judetean Teleorman, iar apoi concesionate catre Tel Drum."Parlamentul s-a opus in toamna lui 2017, cand ancheta era abia la inceput, ridicarii imunitatii pentru inceperea urmaririi penale a Rovanei Plumb, acuzata de savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu, din pozitia de ministru al Mediului. Dan Nica, acuzat de DNA de fraude cu licente informatice in dosarul Microsoft , a scapat de dosarul penal pentru ca faptele s-au prescris", au mai transmis reprezentantii aliantei USR PLUS.Confirmata cu un scor strans de Parlamentul European (PE), germana Ursula von der Leyen lucreaza la formarea noii sale Comisii, un exercitiu "delicat", intrucat are de respectat exigentele partidelor politice pentru a le obtine votul de investire in octombrie, relateaza AFP.