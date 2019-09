Ancheta care il viza pe candidatul belgian la functia de comisar european a fost clasata

Ziare.

"Ancheta a fost clasata fara urmari pentru ca nu exista nicio infractiune", a declarat pentru AFP Willemien Baert, purtator de cuvant al parchetului, care confirma un anunt anterior al lui Didier Matray, avocat al lui Didier Reynders.Didier Reynders urmeaza sa fie audiat miercuri, 2 octombrie, in comisiile de specialitate ale Parlamentului European (PE), care are ultimul cuvant in procesul de nominalizare a viitorului executiv european, care va intra in functiune de la 1 noiembrie.Incepand cu ora locala 09.00 (07.00 GMT) el urmeaza sa raspunda intrebarilor eurodeputatilor din doua comisii parlamentare, Afaceri juridice si Libertati civile, competente pentru portofoliul sau de comisar, care va include justitia si statul de drept.O ancheta in curs a justitiei din Belgia risca sa-l expuna la audieri tensionate pe cel care detine in prezent portofoliul Externelor si Apararii, intr-un guvern care gestioneaza afacerile curente ale tarii, noteaza France Presse.Pe 14 septembrie, cotidienele belgiene L'Echo si De Tijd au anuntat ca au aflat de acuzatiile impotriva lui Didier Reynders care au constrans parchetul din Bruxelles sa deschida o ancheta preliminara.Parchetul a confirmat informatia, in timp ce Didier Reynders, citat de agentia Belga, a dat asigurari ca nu stie despre o astfel de ancheta."Clientul meu a respins imediat toate acuzatiile prin intermediul media", a declarat avocatul sau pe 19 septembrie pentru AFP. "Sper ca lucrurile vor fi elucidate cat mai rapid posibil. Este evident ca autorul acuzatiilor este animat de vointa de a face rau", a adaugat Matray.Acuzatorul lui Reynders este un fost agent al Sigurantei de stat, serviciile de informatii civile din Belgia.El a raportat politiei ca are cunostinta de plata unor mite cu prilejul atribuirii unor contracte publice la care au fost asociate serviciile ministrului, dar fara a aduce dovezi.La 61 de ani, Didier Reynders, un liberal francofon, este unul dintre stalpii scenei politice din Belgia.El a detinut posturi dintre cele mai prestigioase in guvernul belgian de 20 de ani, de la cel de Finante pana la cel de Externe, ceea ce l-a facut foarte cunoscut dincolo de frontierele tarii.Reynders a fost propus pentru un post de comisar european pe 24 august de premierul Charles Michel, intr-un moment in care aproape toate celelalte state UE isi desemnasera candidatul.