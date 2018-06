Angela Cristea, seful Reprezentantei CE in Romania: Se remarca o crestere a discursului populist, in care politicienii transforma societatea civila in tap ispasitor

Ziare.

"Societatea civila poate contribui la formularea de politici publice, stie care sunt nevoile cetateanului si functioneaza ca un caine de paza al democratiei, tinand raspunzatori guvernantii pentru felul in care se ocupa de problemele cetatii.In democratiile mature, abordarea e de parteneriat intre institutiile statului si societatea civila. In democratiile mai tinere, guvernantii se simt amenintati daca societatea civila ii critica si exista tendinte de a limita si controla activitatea organizatiilor neguvernamentale", a remarcat Angela Cristea.Aceste efect s-a acutizat dupa criza financiara, spune seful Reprezentantei CE in Romania, cand s-a remarcat o crestere a miscarilor anti-sistem, a discursului populist si o limitare a spatiului de functionare pentru societatea civila, in principal prin masuri legislative, prin limitarea accesului la finantare, printr-"un discurs public al polticienilor care a transformat societatea civila int-un fel de tap ispasitor".Amintim ca una dintre temele mari ale discursului actalei puteri politice si a lui Liviu Dragnea in mod special este denuntarea "ONG-urilor sorosiste", vinovat si tap ispasitor universal.Angela Cristea a luat parte, marti, la prezentarea raportului Agentiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), privind provocarile cu care se confrunta organizatiile societatii civile care lucreaza in domeniul drepturilor omului in UE.In raport, la capitolul privind discursul public negativ care a afectat activitatea ONG-urilor, este mentionata si campania din Romania, unde activisti civici au fost acuzati de politicienii de la putere ca servesc "intereselor straine", intr-un scenariu conspirationist manevrat de George Soros.Raportul, prezentat de directorul de programe al FRA, Waltraud Heller, trece in revista problemele majore si comune ale sectorului neguvernamental in intreg spatiul european, printre care accesul la resurse de finantare, atacuri care merg de la hartuire la atacuri fizice si ingradirea accesului la informatia politica sau economice.Totusi, studiul nu este defalcat pe statele membre si pleaca de la premisele comune, nu de la notele distincte, cum ar fi aceea a unui context geopolitic diferit in Estul Europei, fata de Vest.Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Asztalos, a remarcat, totusi, contextul romanesc, unde in ultima perioada s-a acutizat fenomenul de stigmatizare a ONG-urilor, conex cu un fenomen de vulnerabilizare a presei."Asistam la o forma de stigmatizare a ONG-urilor, o forma de etichetare a acestora, mai ales atunci cand formuleaza critici fata de politici publice si de institutiile statului. Acestea sunt carecteristici nu doar in Romania, ci in regiune.(...)", a spus acesta.Desi dezbaterea a fost purtata in afara agendei politice, unde puterea politica de la Bucuresti a adoptat pe banda rulanta modificarile pe care le vrea la Codurile Penale, Angela Cristea a amintit ca acquis-ul comunitar nu va fi implementat prin sacrificarea interesului public in fiecare stat membru, facand referire la prevederea privind prezumtia de nevinovatie."Garantarea aceluiasi nivel de prezumtie in toate statele membre nu se va face cu afectarea capacitatii statelor de a apara interesul public, inclusiv in justitie", a accentuat aceasta.La sfarsitul lunii mai, Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei pe Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie si dreptul de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, care trebuia sa fie implementata pana in luna aprilie 2018.Autoritatile de la Bucuresti au fost instiintate de catre Comisia Europeana cu privire la declansarea procedurii din cauza neimplementarii Directivei Europene 343 din 2016, iar in termen de doua luni oficialii trebuie sa anunte ce masuri iau. Angela Cristea a explicat ulterior ca la nivelul CE s-a constatat ca in tarile UE exista prevederi dferite de la un stat la altul in ce priveste prezumtia de nevinovatie si, prin aceasta directiva, se urmareste armonizarea prevederilor, astfel incat un cetatean european sa beneficieze de aceleasi drepturi in orice stat membru s-ar afla.