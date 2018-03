Atentie, romani! Vi se pregateste manevra stanga-mprejur spre Est

Sebastian Burduja este Managing Partner al companiei RISE Consortium, o platforma globala de investitii dedicata dezvoltarii Romaniei. A lucrat ca expert in domeniul dezvoltarii regionale pentru Banca Mondiala, la sediul central din Washington, D.C. A fost si consultant la Dalberg Global Development Advisors, o firma de consultanta strategica, specializata in solutii de dezvoltare la nivel mondial. A lucrat la Comisia Economica a Natiunilor Unite pentru Europa, la McKinsey & Co., la National Endowment for Democracy si la Institutul Freeman Spogli pentru Afaceri Internationale. Este co-fondator si presedinte de onoare al Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), membru fondator al Fundatiei CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani) si presedinte al Platformei Actiunea Civica a Tinerilor (PACT).

Tot in aceste zile, televiziunile de casa ale coalitiei penalilor prezinta asa-zise "liste negre de la Bruxelles", prilej de infectare a opiniei publice cu un conspirationism desantat si stupid - marii nostri "conducatori" sunt arestati nu pentru ca ar fi furat, chiar daca infractiunile lor sunt dovedite in instanta, ci pentru ca, vezi Doamne, "asa a ordonat UE". Iata un nou pretext de infierare a Bruxelles-ului. Colac peste pupaza, Viorica Vasilica Dancila, premier al Romaniei, someaza Comisia Europeana sa dea explicatii cu privire la un circuit de documente firesc , agreat in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV).Totul face parte dintr-o regie simpla dar eficace, clocita in laboratoarele consultantilor platiti cu bani grei sa inventeze fumigene care ne abat atentia de la problemele reale ale Romaniei si de la cei vinovati pentru acestea: gaseste un inamic, real sau inventat, si pune-l pe agenda publica drept tap ispasitor pentru toate relele posibile si imposibile.E evident pentru toata lumea ca, mai ales dupa castigarea alegerilor din 2016, mesajele anti-UE ale lui Dragnea, Tariceanu si complicilor acestora s-au inmultit si s-au ascutit.Sa ne aducem aminte de reactiile batoase din marja infamei Ordonante 13. Un an mai tarziu vine si scrisoarea artagoasa a presedintilor celor doua camere catre Comisia Europeana, in urma avertismentelor acesteia privind Legile Justitiei, scrisoare semnata abuziv (si neconstitutional) in numele intregului Parlament. Totodata, in timp ce Guy Verhofstadt pleadeaza pentru mai multa Europa si critica vehement autocratiile postmoderne din Ungaria sau Polonia, colegul sau de familie europeana, Calin Constantin Anton Popescu-Tariceanu, lauda Polonia, numeste Brexit-ul un act de curaj al britanicilor si considera UE o dezamagire.Deocamdata, Liviu Dragnea se abtine public, dar trimite la inaintare alti fruntasi PSD-isti sa dea de pamant cu UE, cu accente ridicole si grosolane. Deputatul-mitraliera Radulescu, condamnat penal pentru dare de mita, ii da lectii prim-vicepresedintelui Comisiei Europene: "Ce daca vine Timmermans? Parteneriat inseamna sa asculte pozitia noastra, nu inseamna sclavi si stapani".Pe un ton si mai batjocoritor, avocatul (si uneori soferul) penalilor, Serban Nicolae, la baza muncitor la Intreprinderea Mecanica Fina Bucuresti si ulterior absolvent de facultate privata, caracterizeaza astfel avertismentele lui Jean-Claude Juncker cu privire la Legile Justitiei: "ridicole si usor etilice".Aceste tipuri de reactii sunt, pe undeva, de inteles. Ce asteptari putem avea de la acesti indivizi? Sa inteleaga rolul, rostul si misiunea sau valorile UE cand ei nu stiu nici macar sa se exprime in vreo limba straina (si, adesea, nici macar in dulcea si biata limba romana, stalcita chiar si in punctele culiminate ale unui discurs de epopee, cu acel deja celebru "vreti sa mai fiu in continuare presedintele vostru?").Serban Nicolae, deputatul "mitraliera" si ceilalti ca ei au exact pornirea pe care o are orice ins mediocru confruntat cu ceva care il depaseste: sa respinga ceea ce nu intelege.Asa cum sustine si Liviu Avram , coalitia PSD-ALDE ne pregateste ceva. Pentru cleptocratia instalata la butoane, Uniunea Europeana, cu "obsesiile" ei legate de respectarea statului de drept, a combaterii coruptiei si a independentei Justitiei este un ghimpe in coaste.Confruntarea cu UE e tot mai fatisa. De ce? Asa cum am explicat de la bun inceput, actuala guvernare - corupta, semi-analfabeta, vadit incompetenta - are nevoie de un inamic extern, colectiv, pe care sa dea vina.Scenariul e unul consacrat si indelung testat. Toate regimurile europene care s-au indepartat de democratie (Polonia, Ungaria, Turcia) au adoptat un discurs critic la adresa Uniunii Europene. La fel si miscarile politice extremiste sau populiste care isi cresc influenta in tarile vestice, in democratii consolidate (Frontul National in Franta, AfD in Germania, Partidul Libertatii in Olanda etc).Discursurile noii generatii de autocrati europeni par trase la indigo. Statul Paralel a fost inventat nu de PSDragnea si de consultantii lui, ci in Turcia . Inamicul public al lui Liviu Dragnea si al televiziunilor de casa, George Soros, a fost principala tema de campanie in Ungaria. Consultantii bine platiti ai lui Liviu Dragnea nu fac decat sa aplice in Romania o reteta care, din nefericire, s-a dovedit eficienta in alte parti: nationalism agresiv si inventarea unor inamici externi - Soros, multinationalele, strainii, UE.Dintre toate prostiile pe care le fac cei care ne conduc azi, intoarcerea cu spatele la Vest - si, inevitabil, imbratisarea Estului - este de departe cea mai grava. Ne-am convins deja ca oamenii astia fac orice ca sa-si salveze pielea si sa-si protejeze averile - inclusiv, sau mai ales, compromiterea parcursului euro-atlantic al Romaniei.Cu o Mama Rusie gata sa isi primeasca inapoi fiii ratacitori prin lumea pacatoasa a Apusului, cu o Uniune Europeana atacata din interior si inca in cautare de raspunsuri, un astfel de viraj va avea consecinte iremediabile pentru Romania. Va fi lovitura de gratie a unor politruci semi-analfabeti care nu inteleg nimic din ce se intampla in lume astazi si care, vai lor, vor ajunge la cosul de gunoi al istoriei. Totul este sa nu traga si tara dupa ei.In tot acest context, miza alegerilor europarlamentare din 2019 devine vitala. Mai e un an pana la inceputul campaniei (neoficiale). Vom avea de ales intre Occident sau Orient , Europa sau Rusia, democratie pe bune sau dictatura reinventata, libertate sau lanturi. Multi experti autohtoni sau internationali indeamna la calm si subliniaza faptul ca in contextul ascensiunii iliberalismului la nivel mondial, Romania este ferita pentru ca nu are o forta politica de orientare populist-extremista.Nu impartasim linistea lor. Daca vor continua in aceeasi linie, PSD si ALDE se vor transforma in vehicule de promovare pe fata a discursului anti-UE si anti-Occident. Chiar si in absenta unui partid declarat anti-european, exista o posibilitate reala ca pe listele PSD sau ALDE sa isi poata face loc cu usurinta un Nigel Farage al Romaniei. Poate pentru prima oare de cand am intrat in UE ar trebui sa ne gandim de zece ori pe cine trimitem sa ne reprezinte in Parlamentul European.In concluzie, manevra stanga-mprejur spre Est, marca inregistrata PSD-ALDE, devine una dintre cele mai periculoase miscari pentru viitorul Romaniei. Raspunsul trebuie sa fie ferm si fara echivoc, si trebuie sa vina de la noi toti: mai multa Europa in Romania, mai multa Romanie in Europa. Alternativa este intunericul de la Est: modelul autocratic promovat de Putin si aliatii sai. Dublul condamnat penal Adrian Nastase, invitat la Moscova chiar in pragul alegerilor prezidentiale din Rusia, priveste spre Rasarit cu admiratie. " UE a expirat, Romania trebuie sa mearga spre Rusia sau China ", spune acesta.In aceste zile, multi dintre noi am fost socati de vestea disparitiei lui Andrei Gheorghe. Cred ca cel mai bun mod in care ii putem cinsti memoria este sa facem cu totii ceea ce el a facut intotdeauna: sa spunem lucrurilor pe nume si sa facem lucrurile pe bune. Sa nu mai dam vina pe altii. Sa ne asumam ca avem, fiecare dintre noi, o responsabilitate: sa ne pese, sa ne implicam, sa nu renuntam nicio clipa. Vorba lui Andrei : "e o problema de pastrare a libertatii: cat poti, unde poti, pana la ultima bucata".