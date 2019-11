Aveti grija de Europa! - mesajul lui Juncker la final de mandat a fost despre statul de drept

Ziare.

"Ii voi spune (dnei von der Leyen - n.red.) ca trebuie sa aiba grija de Europa. Europa are nevoie sa i se poarte de grija", a declarat Juncker presei, in ultima sa aparitie la sediul Comisiei Europene inainte de a preda stafeta oficial duminica. El a remarcat in acest context ca nu va oferi niciun sfat public cu privire la modul de gestionare a problemelor, potrivit dpa."Europa este si va ramane iubirea vietii mele. Europa este cel mai bun loc din lume in care poti locui. Sa fii nascut in Europa de dupa razboi si de dupa caderea Cortinei de Fier inseamna sa fi castigat loteria vietii", a spus presedintele CE la final de mandat Jean-Claude Juncker, intr-un elogiu adus batranului continent.In acelasi timp, Juncker s-a declarat "extrem de preocupat" in legatura cu faptul ca statul de drept nu este suficient de respectat in mai multe state membre ale UE.Presedintele in exercitiu al Comisiei Europene a spus ca este bucuros sa paraseasca acest post, mentionand ca aceasta functie "nu este una dintre cele mai usoare".