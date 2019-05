Candidatul ALDE la sefia CE: Sustin scrisoarea lui Timmermans pentru Romania

Ziare.

Intrebata de News.ro despre cauzele si efectele scrisorii transmise de Frans Timmermans , prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, autoritatilor romane, ea a declarat: "Cred ca este foarte important ce face Frans Timmermans. El are, desigur, sprijinul intregului for, pentru ca acesta este unul dintre lucrurile pe care le-am discutat si rediscutat. Pentru ca este important. Cetatenii din Romania simt ca acest lucru vine din partea intregii Comisii"."Eu sprijin total aceasta idee ca statutul de membru al UE inseamna o apartenenta deplina. Nu poti spune 'tin aceste promisiuni, dar nu si pe restul'. De aceea, aceasta conditionare: daca nu reusesti sa tii promisiunile in ceea ce priveste statul de drept, vor exista consecinte.Important pentru mine este sa se aplice tuturor tarilor. Acest sistem este unul care va functiona pentru orice tara, pentru ca nu poti exclude ca ar putea exista probleme in acest sens in alte state membre. De aceea, acest instrument trebuie sa se aplice pentru toata lumea".Ea a completat: "Articolul 7 din Tratatul UE nu este suficient, din acest motiv am propus aceasta conditie: nu poti spune 'iau fondurile, dar nu ma ridic la nivelul propriilor promisiuni cand vine vorba despre statul de drept'. Aceste lucruri merg mana-n mana".In scrisoare a fost transmis ca executivul european va declansa o procedura preliminara activarii Articolului 7 din Tratatul UE in cazul Romaniei daca modificarile la Codurile Penale vor intra in vigoare.Vestager a reluat, pornind de la situatia prim-ministrului ceh, Andrej Babis, acuzat de frauda - prezentarea rezultatelor anchetei OLAF a fost amanata pana dupa alegeri - ca banii Uniunii Europene trebuie folositi fara a face abuz."Cred ca este important ca oamenii sa fie anchetati si, doar daca sunt gasiti vinovati de fruda, sa suporte consecintele. Acest exemplu arata ca avem un sistem care urmareste suspiciunile de frauda si folosire abuziva a banilor si functioneaza.Numarul cazurilor scade. OLAF are un set de proceduri foarte bun si nu face compromisuri".Parlamentul European si Consiliul au propus anul trecut un regulament privind protectia bugetului Uniunii in cazul unor deficiente generalizate in aceea ce priveste statul de drept in tarile membre. Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene si candidatul "cap de lista" al socialistilor la alegerile europarlamentare, a declarat miercuri, inaintea dezbaterii de la Bruxelles, ca prin scrisoarea trimisa pe 10 mai autoritatilor romane incearca sa le convinga sa nu renunte la lupta impotriva coruptiei.