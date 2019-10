Candidatul Belgiei pentru functia de comisar european este vizat de noi acuzatii de coruptie

Ziare.

Noua plangere in justitie, inaintata in aceasta saptamana de fostul agent de informatii Nicolas Ullens, ar putea pune in dificultate candidatura lui Reynders pentru postul de comisar european pentru justitie.Reynders este acuzat ca a incercat sa acopere o investigatie privind presupuse plati ilegale, avand legatura cu acorduri de afaceri cu Libia, Kazahstan si Republica Democrata Congo, care s-au aflat in centrul anchetei privind spalarea de bani oprita saptamana trecuta.Reynders a negat orice neregula, iar un procuror din Bruxelles a inchise vineri prima ancheta, invocand o lipsa de dovezi, relateaza Reuters.Sursa citata precizeaza ca Reynders nu a putut fi contactat pentru comentarii. Un purtator de cuvant al lui Reynders a spus ca politicianul veteran considera primul caz inchis si a precizat ca intrebarile despre al doilea caz trebuie adresate avocatului lui Reynders, care de asemenea nu a putut fi contactat deocamdata de catre Reuters.Reynders este propunerea Belgiei pentru postul de comisar pentru justitie, o pozitie extrem de importanta, in viitoarea Comisie Europeana condusa de Ursula von der Leyen si care ar trebui sa intre in functie la 1 noiembrie. El urmeaza sa fie audiat miercuri in PE ca parte a procedurii de confirmare.