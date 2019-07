Cat ne va costa inlocuirea Corinei Cretu la Bruxelles - Un milion de euro pentru fiecare comisar nou care sta in functie doar cateva luni

Ziare.

Propunerea a fost facuta de Juncker pentru a evita costurile suplimentare generate de inlocuirea acestora, care l-ar costa pe contribuabilul european un milion de euro de comisar, relateaza La Libre Belgique Pe 26 mai, cinci dintre cei 28 de comisari europeni au fost alesi eurodeputati: Frans Timmermans (Olanda), Andrus Ansip (Estonia), Valdis Dombrovskis (Letonia), Mariya Gabriel (Bulgaria) si Corina Cretu (Romania).Pana acum, doar Ansip si Cretu si-au preluat mandatele de eurodeputat.Mandatul Comisiei Juncker se termina pe 1 noiembrie, iar fiecare din cele 28 de state membre are dreptul sa aiba un comisar in executivul european.Cu toate acestea, la inceputul lunii iunie, Juncker a propus ca cei cinci comisari sa nu fie inlocuiti, activitatea lor fiind preluata de ceilalti comisari.Motivul a fost ca inlocuirile l-ar costa pe contribuabilul european un milion de euro per comisar; cheltuieli de instalare si de personal, dar si pensia."Niciun cetatean nu va intelege ca sefii de guvern insista, in ciuda acestor lucruri, sa-i inlocuiasca", a declarat in acest sens presedintele CE.Totusi, aceasta a fost directia pe care au luat-o cei 28 luni.