CE a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei pe Directiva privind prezumtia de nevinovatie. Ce spune Iordache

Planurile lui Iordache

Reactia lui Basescu

Ce urmeaza

Ce prevede Directiva UE

Autoritatile de la Bucuresti au fost instiintate de catre Comisia Europeana cu privire la declansarea procedurii din cauza neimplementarii Directivei Europene 343 din 2016, iar in termen de doua luni oficialii trebuie sa anunte ce masuri iau."A fost declansata aceasta procedura, dar daca expertii europeni vor constata ca noi suntem in procedura de adoptare in Parlament, din partea Comisiei, eu zic ca in maxim doua saptamani putem veni cu raportul care vizeaza transpunerea acestei directive. (...)Alternativa (pentru implementarea directivei - n.red.) fara indoiala ar fi ordonanta de urgenta, dar vedeti tocmai de aceea ne dorim o dezbatere transparenta. Vorbim cu CSM, Ministerul Justitiei, ICCJ, Parchetul General, toti cei care au anumite propuneri concrete, noi suntem deschisi.Opozitia va contesta, fara indoiala, la fel cum a contestat Legile Justitiei care sunt aproape de final si vor fi promulgate, chiar daca presedintele Romaniei nu si-a dorit", a declarat Florin Iordache, la Antena 3.Traian Basescu a reactionat, vineri, cu privire la declansarea procedurii de infringement din cauza neimplementarii Directivei Europene privind prezumtia de nevinovatie, acesta spunand ca toate pozitiile sale publice au fost in acea directie, desi era acuzat ca lupta impotriva justitiei."O groaza de propagandisti au sustinut ca Basescu s-a intors impotriva Justitiei. Realitatea este ca directiva trebuia implementata in legislatia romana pana in aprilie 2018.Astazi, Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei pentru neintroducerea in Codul de Procedura Penala si in Codul Penal a prevederilor acestei directive.Dragi propagandisti, fie ca sunteti magistrati, politicieni sau analisti, luati nota ca directivele Uniunii Europene sunt obligatorii si pentru Justitia din Romania.Interventiile mele au fost pentru ca Justitia din Romania sa progreseze, in timp ce voi v-ati batut pentru o Justitie a anilor '50.PS. Atentie, ca v-am vorbit si despre definitia corecta, asa cum o da Comisia de la Venetia, pentru abuzul in serviciu. Fara prag valoric, dar cu prag de fapta", scrie Traian Basescu pe Facebook.In cazul in care CE constata ca informatiile primite nu reprezinta o garantie suficienta care sa arate ca situatia va fi remediata, atunci se va trece la etapa urmatoare, care inseamna un aviz motivat al CE.Prin acesta, Comisia va spune ce articole din legislatia UE sunt incalcate si va cere Romaniei ca, in termen de alte doua luni, sa ia masurile necesare pentru a corela legislatia europeana.Amintim ca in 19 decembrie 2017, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca, daca Romania nu transpune Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie in termen, risca o procedura de infrigement , precizand insa ca spera ca Parlamentul sa adopte proiectul de lege."Directivele trebuie transpuse la termen si corect. Din pacate, uneori, nu se realizeaza acest proces. Daca nu transpunem la termen, intram in procedura de infrigement. Cu privire la aceasta directiva, exista riscul pentru ca termenul este aprilie 2018", a declarat Tudorel Toader, la finalul lui 2017.Potrivit textului directivei, persoanele anchetate penal sunt considerate nevinovate pana la o sentinta definitiva, iar autoritatile nu au dreptul de a face declaratii care sa contrazica acest fapt."Prezumtia de nevinovatie ar fi incalcata in cazul in care declaratii publice ale autoritatilor publice sau decizii judiciare, altele decat cele privind stabilirea vinovatiei, se refera la o persoana suspectata sau acuzata ca fiind vinovata, atat timp cat vinovatia persoanei respective nu a fost dovedita conform legii. Aceste declaratii si decizii judiciare nu ar trebui sa reflecte opinia ca persoana respectiva este vinovata.Acest fapt nu ar trebui sa aduca atingere actelor de urmarire penala care urmaresc sa probeze vinovatia persoanei suspectate sau acuzate, cum ar fi rechizitoriul, si nici deciziilor judiciare in urma carora produce efecte o hotarare suspendata, cu conditia respectarii dreptului la aparare", se arata in directiva UE.Documentul mai arata ca: "Prezenta directiva ar trebui sa se aplice persoanelor fizice care sunt suspectate sau acuzate in cadrul procedurilor penale. Aceasta ar trebui sa se aplice din momentul in care o persoana este suspectata sau acuzata de comiterea unei infractiuni sau a unei presupuse infractiuni si, prin urmare, chiar inainte ca persoana respectiva sa fie informata de catre autoritatile competente ale unui stat membru, prin notificare oficiala sau in alt mod, cu privire la faptul ca este suspectata sau acuzata.Prezenta directiva ar trebui sa se aplice in toate fazele procedurilor penale, pana cand hotararea prin care se stabileste vinovatia sau nevinovatia persoanei suspectate sau acuzate de savarsirea infractiunii ramane definitiva. Actiunile in justitie si caile de atac care pot fi introduse numai dupa ce hotararea in cauza ramane definitiva, inclusiv actiunile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, nu ar trebui sa intre in domeniul de aplicare al prezentei directive".