CE a primit scrisoarea in care Dancila ii cere socoteala lui Juncker despre "lista lui Gadea": Vom raspunde in timp util

"Am primit scrisoarea din partea prim-ministrului Romanei si vom raspunde in timp util. In ceea ce priveste documentul pomenit, acesta facea parte din corespondenta tehnica uzuala, de acum mai multi ani (2012), din cadrul MCV, cu privire la obiectivul de referinta numarul 3, care prevedea: 'valorificarea progreselor deja inregistrate, continuarea efectuarii de anchete profesioniste si impartiale privind acuzatiile de coruptie, la nivel inalt'. Dupa cum stiti, MCV este un proces prevazut in Tratat, menit sa masoare progresele inregistrate de Romania, in indeplinirea unui set stabilit de obiective de referinta", a precizat Comisia Europeana, la solicitarea Mediafax.Premierul Viorica Dancila i-a transmis scrisoarea presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in document aceasta solicitand ca forul european sa spuna daca documentul din 2012 ce presupune ingerinte in justitie e unul autentic. Dancila afirma ca informarile lui Tudorel Toader arata ca era o practica repetata.Dancila cere, in scrisoarea transmisa lui Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, clarificarea adresei din 2012, transmisa de CE ministrului Justitiei de la acel moment, Mona Pivniceru, si care contine 21 de cerinte adresate guvernului, inclusiv solicitari concrete, directe, privind anumite cauze penale.Este vorba despre un document din 10 octombrie 2012, adresat Guvernului Romaniei, care prezinta o lista de 21 de cerinte ale Comisiei Europene in legatura cu MCV, prezentat de Antena 3.Unul dintre puncte prevede descrierea situatei si stabilirea pasilor de urmati in cazuri de coruptie cunoscute, fiind date si nume: Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Serban Bradisteanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remes, Dan Voiculescu, George Becali, Catalin Voicu, Tudor Chiuariu.Demersul Vioricai Dancila a fost initiat in contextul in care, duminica, Mihai Gadea a prezentat la Antena3 un raport atribuit Comisiei Europene care includea anumite cerinte cu privire la MCV, inclusiv prezentarea de informatii privind stadiul in care se aflau dosarele unor inculpati celebri.De la Antena3, stafeta a fost preluata de liderul PSD, Liviu Dragnea, pasata imediat premierului Viorica Dancila si apoi ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care si-au transmis public mai multe mesaje pe aceasta tema, desi toti trei fac parte din aceeasi alianta aflata la guvernare.Luni, Comisia Europeana a precizat ca nu comenteaza documente care nu sunt oficiale, iar marti a revenit cu noi precizari, la solicitarea unui cotidian din Romania." (Documentul - n.red.) a fost parte, in urma cu mai multi ani (2012), din schimbul normal de mesaje tehnice in cadrul MCV, cu referire la criteriul 3 care vorbeste despre ''. Asa cum stiti, MCV-ul este un proces, bazat pe tratat, menit sa masoarea progresele facute de Romania raportat la o serie de criterii de comun agreate", a declarat Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, pentru Libertatea De altfel, singurele documente publice emise in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare sunt rapoartele care sunt prezentate oficial si remise autoritatilor de la Bucuresti.