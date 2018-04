CE avertizeaza platformele de socializare ca va propune reglementari, daca nu combat fenomenul fake news

Ziare.

Aceasta initiativa a Comisiei Europene (CE) are loc cu mai bine de un an inaintea alegerilor europene din mai 2019 si in contextul in care nevoia de a amplifica procese democratice viabile creste, asa cum a aratat recentul scandal Facebook/Cambridge Analytica, scrie AFP."Vrem ca, pana la sfarsitul lui iunie, ei sa se puna de acord asupra unui cod de bune practici in lupta impotriva dezinformarii", a declarat comisarul european insarcinat cu Economia numerica Mariya Gabriel."Vom astepta rezultate vizibile si masurabile in octombrie, iar apoi ne rezervam dreptul de a decide, in decembrie, cu privire la oportunitatea de a avea masuri suplimentare", a avertizat ea."In perspectiva alegerilor europene din 2019, trebuie sa fim deosebit de atenti si sa ne intensificam eforturile", a subliniat Gabriel, in contextul in care UE si-a exprimat in trecut ingrijorarea fata de presupuse amestecuri ruse in scrutinul american si referendumul pe tema Brexitului in 2016.Vara trecuta, Germania a legiferat sa lupte impotriva dezinformarii pe retele de socializare, iar Franta pregateste in prezent o lege in lupta impotriva stirilor false in perioada electorala.