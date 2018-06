CE avertizeaza: Romania ar putea pierde jumatate de miliard de euro din cauza modificarilor la Codul Administrativ

Ziare.

Comisia mai arata, intr-un punct de vedere remis G4Media.ro, ca esecul indeplinirii obligatiilor asumate de Romania (ex-ante) constituie temeiul pentru suspendarea platilor din fonduri europene. Practic, Romania risca sa piarda alocarea financiara a programului pentru perioada 2014-2020, adica 553,19 milioane de euro."Serviciile Comisiei urmaresc indeaproape procesul de adoptare a Codului administrativ in Romania, deoarece aceasta initiativa legislativa contine prevederi importante pentru initierea reformei administratiei publice, negociata si convenita in contextul conditionalitatilor ex-ante", se arata in comunicatul Comisiei.Se aminteste totodata ca in recomandarile specifice fiecarei tari din 2017 se subliniaza necesitatea "adoptarii unei legislatii care sa asigure un serviciu public profesional si independent, prin aplicarea unor criterii obiective", iar raportul din 2018 a estimat ca s-au inregistrat progrese limitate.In opinia Comisiei, conditionalitatea ex-ante nu poate fi considerata indeplinita, deoarece progresul inregistrat in reformarea administratiei publice este redus si depinde de versiunea finala a Codului administrativ."Desi recunoastem angajamentul precedent al Guvernului de a continua implementarea efectiva a reformei administratiei publice si progresele facute, in cooperare cu serviciile Comisiei, ramanem ingrijorati in legatura cu ultimele evolutii si cu regresul prioritatilor reformei.Cele mai recente amendamente propuse in Parlament pentru Codul administrativ anuleaza eforturile anterioare facute de Guvernul Romaniei si masurile relevante luate in contextul conditionalitatii ex-ante pentru administratia publica", avertizeaza Comisia Europeana, care spune ca modificarile propuse pun in pericol eforturile de profesionalizare a serviciului public si reduc atributiile Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, institutia care a fost in centrul reformei.Comisia Europeana precizeaza ca "intarzierile in realizarea reformei serviciului public au, de asemenea, un impact negativ asupra capacitatii administratiei de a exploata pe deplin oportunitatile oferite de fondurile UE".Executivul european mentioneaza ca, in conformitate cu articolul 19 alineatul (5) si articolul 142 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, nerealizarea actiunilor necesare pentru a indeplini o conditie ex-ante constituie un motiv pentru suspendarea platilor in programele care sunt afectate."Sfera suspendarii trebuie sa fie proportionala, luand in considerare actiunile care trebuie intreprinse si fondurile aflate in situatie de risc", se arata in comunicat.CE isi exprima increderea ca textul final al Codului administrativ va reflecta angajamentele luate de Guvernul roman.Codul administrativ intra astazi in dezbaterea plenului Senatului.