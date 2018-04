CE propune obligativitatea cardurilor de identitate biometrice. Romania e pe primul loc la falsificari

Ziare.

"Comisia Europeana propune imbunatatirea elementelor de securitate ale cartilor de identitate ale cetatenilor UE (...). In contextul in care aproximativ 80 de milioane de europeni nu au carti de identitate care sa poata fi scanate deoarece nu au elemente biometrice de identificare, obiectivul este blocarea utilizarii documentelor false de catre teroristi si infractori de drept comun care vor sa ajunga din state extracomunitare in spatiul UE", anunta Comisia Europeana intr-un comunicat postat pe site-ul institutiei.Printre masurile propuse de Comisia Europeana se numara adoptarea unor standarde comune de securitate la nivel comunitar si "obligativitatea transpunerii datelor biometrice pe cardurile de identitate", adica a amprentelor si imaginilor faciale."Securitatea a fost una dintre prioritatile actualei Comisii Europene inca din prima zi. Continuam sa sustinem eforturile statelor membre de a proteja mai bine cetatenii si de a le garanta drepturile. Astazi, intensificam actiunile pentru a-i lipsi pe infractorii de drept comun si pe teroristi de instrumentele si resursele de care au nevoie pentru a comite delictele, respectand angajamentul in sensul unei Uniuni Europene care sa ofere protectie", a declarat Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene.Date furnizate de Agentia UE pentru protectia frontierelor (Frontex) arata ca Romania ocupa primul loc la capitolul documente de identitate falsificate, potrivit site-ului agentiei ANSA. Pe locurile urmatoare se situeaza Italia si Grecia.