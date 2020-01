CE spune ca nu are dovezi conform carora avionul ucrainean ar fi fost doborat de Iran

Ziare.

''In acest stadiu nu exista dovezi concludente asupra cauzei accidentului'', a semnalat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Stefan de Keersmaecker. El a adaugat ca UE ''asteapta rezultatele investigatiei in desfasurare'', subliniind ca ''cel mai important este ca investigatia sa fie independenta, credibila si sigura'', consemneaza agentia EFE.Intrebat daca crede ca Iranul poate defasura o investigatie credibila, purtatorul de cuvant comunitar a raspuns ca executivul european ''are incredere ca toti actorii implicati in ancheta respecta legislatia internationala''.''Comisia Europeana este pregatita sa ofere orice asistenta ar avea nevoie autoritatile insarcinate cu efectuarea investigatiei'', a mai spus el, insistand ca ''pentru Comisia Europeana este cruciala securitatea cetatenilor europeni care folosesc transportul aerian in afara UE''.Avionul Boeing 737-800 al companiei Ukraine International Airlines, care zbura pe ruta Teheran-Kiev, s-a prabusit miercuri la scurt timp dupa decolare. Toate cele 176 de persoane aflate la bord si-au pierdut viata, majoritatea pasagerilor fiind iranieni si canadieni de origine iraniana. Potrivit unui raport preliminar difuzat de autoritatile iraniene, avionul s-ar fi prabusit din cauza unei defectiuni tehnice, dar responsabili americani afirma ca este posibil ca acesta sa fi fost doborat neintentionat de armata iraniana cu o racheta sol-aer, versiune negata de Teheran. Londra si Ottawa afirma ca a avionul a fost fara indoiala doborat de o racheta iraniana , probabil din eroare, iar imagini video dificil de autentificat circula pe internet in sprijinul acestei teze.Kievul a indicat joi ca a primit 'date importante' din partea Washingtonului si ca examineaza sapte ipoteze de lucru, printre care un tir cu racheta sol-aer de tipul TOR, fabricata in Rusia, o coliziune cu o drona sau un obiect zburator, un accident provocat de o problema tehnica, si o explozie de origine 'terorista' din cauza unei bombe la bord.Cutiile negre ale avionului au fost recuperate, dar nu se stie deocamdata cine le va examina, Teheranul anuntand anterior ca refuza sa le predea Washingtonului.