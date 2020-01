Ce trebuie sa cuprinda Pactul Ecologic European pentru a aduce beneficii Romaniei

Succesul Pactului Ecologic European depinde de finantare

Siegfried Muresan este europarlamentar, vicepresedinte al Comisiei de Buget din PE, purtator de cuvant al PPE si membru PNL.

Ne intrebam, pe buna dreptate, cum si cand se vor produce aceste schimbari, ce trebuie sa facem pentru a ne adapta mai usor si, mai ales, cum vom fi sprijiniti pentru a trece la o economie "verde".In mod cert, tranzitia spre o economie neutra din punct de vedere al emisiilor - obiectivul principal al Pactului Ecologic European - va fi un proces lung si foarte complex. Pentru Romania, va conta foarte mult sprijinul pe care il vom primi de la Uniunea Europeana pentru aceasta tranzitie si in special sprijinul financiar.Succesul Pactului Ecologic European va depinde de finantarea lui. De aceea, ca raportor al Parlamentului European pe finantarea Pactului Ecologic European , estimata la 1.000 de miliarde de euro, ma voi asigura ca noul pact va duce si la crestere economica, in paralel cu obiectivul de a ajunge la o economie neutra din punct de vedere al emisiilor.Ca parte a finantarii noului pact, Comisia Europeana a propus deja un Mecanism European al Tranzitiei Juste, in valoare de 100 de miliarde de euro. Acesta va fi format din trei piloni.Primul pilon, Fondul Tranzitiei Juste, va aloca bani pentru a diminua impactul negativ asupra regiunilor europene care vor fi cel mai puternic afectate, cum este cazul regiunilor miniere carbonifere din Romania.Pozitia mea este ca acesti bani trebuie sa fie investiti in dezvoltarea economica a acestor regiuni. Trebuie sa sprijinim tinerii intreprinzatori si intreprinderile mici si mijlocii care, mai departe, sa creeze noi locuri de munca.Nu trebuie sa mergem doar pe vechile programe de recalificare profesionala care, am vazut cu totii, nu au avut efecte de durata in trecut. O recalificare profesionala fara cerere pe piata muncii pentru acea calificare noua nu va aduce nimic bun oamenilor., fiindca suntem printre tarile si regiunile europene care vor avea nevoie de cel mai mult sprijin financiar in perioada de tranzitie spre o economie "verde".Iar aici vreau sa fie foarte clar ca vorbim despre fonduri europene noi, suplimentare, separate de alocarile Romaniei din viitorul buget multianual al UE. Nu voi accepta taieri din fondurile europene pentru fermierii romani sau pentru investitii in infrastructura rutiera din Romania.De asemenea, pilonii doi si trei ai Mecanismului Tranzitiei Juste vor permite Romaniei sa acceseze linii de creditare europene pentru tranzitia la o economie "verde".Aceste linii de creditare vor putea fi accesate doar in baza unor proiecte si programe bine redactate.De aceea, pentru a putea obtine aceste credite, trebuie sa primim sprijin tehnic de la Comisia Europeana, de la Banca Europeana de Investitii si de la experti europeni fiindca Romania are experienta redusa in a atrage imprumuturi pentru investitii prin aceste tipuri de instrumente financiare.Foarte mult va conta ce surse de energie vom folosi in anii urmatori. Esential pentru Romania - si asta voi cere la nivel european - este ca proiectele privind productia de energie pe gaz sa fie eligibile a fi finantate din fonduri europene.Energia pe gaz ne poate ajuta in tranzitia spre o economie "verde". Acest lucru este cu atat mai important pentru noi cu cat Romania are resurse mari de gaz.De asemenea, trebuie sa se recunoasca la nivel european rolul pe care energia nucleara il joaca in atingerea obiectivelor climatice. Nu voi accepta ca rolul energiei nucleare sa fie pus sub semnul intrebarii si este foarte important sa dam un semnal de sprijin pentru a construi celelalte reactoare nucleare de la Cernavoda care sa contribuie la necesarul de energie al Romaniei in perioada urmatoare.Eu ma voi lupta la nivel european sa oferim predictibilitate totala investitiilor in productia de energie pe gaz si de energie nucleara. Fiindca investitiile majore in infrastructura energetica au nevoie de predictibilitate.Trebuie sa spunem foarte clar acum industriei energetice ca productia de energie pe gaz si de energie nucleara vor putea fi finantate, ca nu vor fi puse sub semnul intrebarii.Obiectivul este un Pact Ecologic European care sa aduca beneficii pentru toata lumea si in toate domeniile. Ne dorim, evident, orase mai "verzi", dar in care sa gasim si locuri de munca pentru oameni.De aceea, voi sustine un Pact Ecologic European care va aduce crestere economica pentru romani, in paralel cu reducerea emisiilor.