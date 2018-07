CE trimite Romania la Curtea de Justitie a UE. Nu am implementat directiva pentru combaterea spalarii banilor

Ce urmeaza

De aceasta procedura este vizata si Irlanda, deoarece a implementat doar o parte a prevederilor din directiva europeana, transmite Comisia Europeana pana cand cele trei tari vor lua masurile necesare."Spalarea banilor si finantarea teroristilor afecteaza Uniunea Europeana ca un intreg. Nu ne permitem sa lasam orice tara membra sa fie veriga slaba. Spalarea banilor intr-o tara poate si deseori chiar duce la infractiuni in alte tari membre. Tocmai de aceea solicitam tuturor statelor membre sa urmeze pasii necesari pentru a opri spalarea banilor, si, prin urmare, sa taie fondurile teroriste.Vom continua sa urmarim indeaproape si in mod prioritar punerea in aplicare a acestor norme UE de catre statele membre", a declarat Vera Jourova, comisarul european pe Justitie.Statele membre aveau termen pana pe 26 iunie 2017 sa transpuna in legislatia nationala directiva europeana privind combaterea spalarii banilor.Prevederile din directiva ar consolida regulile existente deja prin:- consolidarea obligatiei de evaluare a riscurilor pentru banci, avocati si contabili;- stabilirea unor cerinte clare privind transparenta cu privire la proprietatea beneficiara pentru companii;- facilitarea cooperarii si a schimbului de informatii intre unitatile de informatii financiare din diferite state membre pentru a identifica si urmari transferurile suspecte de bani, astfel incat sa poata fi prevenite si detectate infractiunile de spalare de bani sau finantarea terorismului;- stabilirea unei politici coerente fata de tarile din afara UE care au norme incomplete de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului;- consolidarea competentelor de sanctionare ale autoritatilor competente.Privind aceasta directiva europeana, CE a declansat proceduri de infringement, pentru necomunicarea masurilor de transpunere a directivei impotriva a 20 de state membre. 3 state se afla in faza de sesizare a instantelor; 9 se afla in stadiul avizelor motivate, iar alte 8 tari se afla in stadiul scrisorilor formale de instiintare.Intre timp, majoritatea statelor membre au adoptat legile relevante. Comisia analizeaza acum cu atentie daca legile transpun integral dispozitiile directivei privind combaterea spalarii banilor, inainte de a decide daca opresc sau nu procedurile initiate impotriva tarilor membre.In iulie 2017, Comisia Europeana a declansat proceduri de infringement impotriva a 16 state membre pentru necomunicarea masurilor privind transpunerea directivei europene amintite si a trimis scrisori oficiale de instiintare catre: Bulgaria, Cipru, Estonia, Grecia, Finlanda, Ungaria, Luxembourg, Latvia, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia si Romania (pentru ca nu a comunicat nicio masura), dar si Irlanda, Lituania sau Slovacia (pentru ca masurile implementate nu au fost suficiente).In noiembrie 2017, impotriva Belgiei si Spaniei, iar in ianuarie 2018, impotriva Austriei si Frantei, Comisia a declansat alte proceduri de infringement pentru ca aceste state membre au transpus doar partial directiva.Anul trecut, in decembrie 2017, 8 state membre (Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia si Romania) tot nu au comunicat nicio masura privind implementarea directivei, astfel incat Comisia Europeana le-a trimis avize motivate.In martie 2018, de asemenea, Comisia a trimis avize motivate si Slovaciei si Irlandei, care, in ciuda faptului ca au notificat CE privind transpunerea partiala a directivei, nu au reusit sa implementeze inca in legislatia nationala principalele obligatii ale directivei.Joi, Comisia a transmis, de asemenea, avize motivate Letoniei si Spaniei si un aviz motivat suplimentar Maltei.In urma acestor proceduri de infringement, majoritatea statelor membre au adoptat deja legile care trebuie, mai arata CE.