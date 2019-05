Cine va fi noul sef al Comisiei Europene? Merkel si Macron, intr-o lupta acerba la summit-ul UE, unde se afla si Iohannis

Prima disputa se refera la presedintia Comisiei Europene

Acord pana pe 20 iunie

Dificultate suplimentara: sefii de stat si de guvern vor trebui, in plus, sa gaseasca un compromis asupra acestui post cheie cu noul Parlament European (PE) iesit dupa alegeri si care intentioneaza sa impuna ca viitor presedinte al executivului european un candidat desemnat de partide inainte de acest scrutin, comenteaza AFP."Nimeni nu este interesat de un conflict inter-institutional", a afirmat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, la finalul unui summit extraordinar, marti seara, la Bruxelles, convocat pentru a trage concluzii dupa alegeri.Cu toate acestea, lupta pentru putere pare sa fie deschisa.Persoana care va fi aleasa va trebui sa obtina sprijinul celor 28 si majoritatea absoluta in Parlamentul European, 376 de voturi. Tratatele prevad ca sefii de stat si de guvern propun un candidat asupra caruia PE se pronunta si pentru aceasta trebuie "sa tina cont" de rezultatul alegerilor.Dupa cum a rezumat cancelarul german, Angela Merkel: "Noi ne sustinem candidatul, pe Manfred Weber, altii il sustin pe al lor, este clar".Lider al Partidului Popular European (PPE, centru dreapta) - prima forta politica din PE si familia politica din care fac parte Angela Merkel, Donald Tusk si Jean-Claude Juncker -, bavarezul Manfred Weber revendica postul.De partea franceza, presedintele Emmanuel Macron, a carui lista "Renaissance" se va alatura centristilor liberali in hemiciclu, a respins orice candidatura "automata" a capilor de liste, sauin jargonul de la Bruxelles, un mesaj retransmis de Donald Tusk.Pentru Emmanuel Macron, Franta, "eliberata de inchisoarea", va avea ca rol "sa construiasca o adunare credibila, dinamica si care sa corespunda proiectului".Pe langa Manfred Weber, pretendentii celorlalte principale doua grupuri sunt social-democratul olandez Frans Timmermans si liberala daneza Margrethe Vestager.Presedintele francez conteaza pe sprijinul a opt sefi de stat sau de guvern din familia liberala si cauta sprijinul altor cinci lideri socialisti.Acestia din urma si-au aparat insa familia lor politica. O sursa guvernamentala spaniola, sprijinind in fata jurnalistilor candidatura lui Frans Timmermans, a afirmat ca "si Macron se arata deschis la posibilitatea ca Timmermans sa devina presedinte".Dineul a fost scurt, cuvantul de ordine a fost sa nu se discute despre nume, niciun colaborator nu a fost autorizat in sala reuniunii, iar liderii au fost nevoiti sa isi inchida telefoanele, potrivit mai multor surse concordante.Pe langa faptul ca cei 28 vor trebui sa gaseasca un compromis intre ei, PE, bazandu-se pe o puternica participare la alegeri, intentioneaza sa isi impuna acelasi principiu al unui, ca si in 2014. O proba de forta suplimentara.Sustinut de o declaratie comuna a presedintilor grupurilor politice, presedintele PE, italianul Antonio Tajani, a venit sa lamureasca lucrurile in fata celor 28, invitat in deschiderea dineului lor."Se doreste mai multa democratie in cadrul Uniunii Europene. Noi aducem raspunsul", a subliniat Antonio Tajani intr-un briefing de presa.Aceasta linie, sustinuta de familiile PPE, socialista si a Verzilor, nu a fost insusita deocamdata de grupul liberal, in randul caruia vor lua loc eurodeputatii listei Renaissance a lui Emmanuel Macron.Un acord intre cele doua institutii va trebui sa fie gasit inainte de summit-ul din 20 si 21 iunie, in cursul caruia va fi dezvaluit numele candidatului.Acesta va face parte dintr-un "pachet" echilibrat de repartizare a marilor responsabilitati europene potrivit criteriilor geografic, demografic, de sensibilitate politica si de paritate femeie/barbat.Pe langa presedintele executivului european, vor mai trebui innoite pana la sfarsitul anului posturile de presedintele al Consiliului European, sef al diplomatiei UE si de presedinte al Bancii Centrale Europene (BCE) . La inceputul lui iulie, PE isi va alege, de asemenea, noul sef.Cazul presedintelui BCE este oarecum deosebit, a precizat Donald Tusk, pentru ca institutia este independenta politic. El si-a facut cunoscuta "ambitia personala" de a avea doua femei in ultimele functii."Va fi foarte dificil cu Parlamentul", a comentat pentru AFP un inalt responsabil european.In ce ii priveste pe liderii europeni, o echipa de sase negociatori (cate doi din fiecare familie politica) a fost numita pentru facilitarea discutiilor.