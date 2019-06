CJUE: Legea poloneza prin care a fost redusa varsta de pensionare a judecatorilor de la Inalta Curte incalca dreptul UE

Plangerea Comisiei Europene

Fac trimitere la Tratatul UE

Justitia, protejata de interventii exterioare

judecatorilor Curtii Supreme sunt contrare dreptului Uniunii Europene, potrivit unui comunicat de presa al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE).Masurile in litigiu incalca principiile inamovibilitatii judecatorilor si independentei judiciare, arata sursa citata.Comisia Europeana a dat in judecata Polonia la Curtea Europeana de Justitie, in octombrie anul trecut, in cadrul unei actiuni de infringement, oficialii de la Bruxelles afirmand ca Varsovia a incalcat normele Uniunii Europene.Una dintre masurile criticate era reducerea la 65 de ani a varstei de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme.Prelungirea functiei judiciare active a judecatorilor Curtii peste varsta de 65 de ani este posibila, insa este conditionata de prezentarea unei declaratii prin care judecatorul in cauza sa indice ca doreste sa isi exercite in continuare functia si a unui certificat care sa ateste ca starea sa de sanatate ii permite sa isi exercite functia, precum si de autorizarea presedintelui Poloniei.Pentru acordarea acestei autorizatii, presedintele nu ar fi tinut cont de vreun criteriu, iar decizia sa nu ar face obiectul niciunui control jurisdictional.Potrivit Comisiei Europene, pe de o parte, prin reducerea varstei de pensionare si prin aplicarea acesteia judecatorilor numiti la Curtea Suprema pana la 3 aprilie 2018 si, pe de alta parte, prin acordarea presedintelui puterii discretionare de a prelungi functia judiciara activa a judecatorilor Curtii Supreme, Polonia a incalcat dreptul Uniunii.CJUE i-a dat dreptate.In motivarea deciziei, CJUE face trimitere la articolul din Tratatul Uniunii Europene (TUE) potrivit caruia Uniunea se intemeiaza pe valorile respectarii demnitatii umane, libertatii, democratiei, egalitatii, statului de drept, precum si pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care apartin minoritatilor."Prin hotararea pronuntata astazi,Aceasta premisa implica si justifica existenta increderii reciproce dintre statele membre si in special dintre instantele lor in recunoasterea acestor valori pe care se intemeiaza Uniunea, printre care cea a statului de drept si, asadar, in respectarea dreptului Uniunii care le pune in aplicare", motiveaza CJUE.Curtea constata ca aplicarea masurii reducerii varstei de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme, in cazul judecatorilor in exercitiu in cadrul acestei instante, nu este justificata de un obiectiv legitim si aduce atingere principiului inamovibilitatii judecatorilor, care este inerent independentei lor.Pe de alta parte, Curtea subliniaza casi sa influenteze deciziile acestora, cu respectarea obiectivitatii si fara a avea niciun interes in solutionarea litigiului."Curtea arata, in aceasta privinta, ca conditiile si modalitatile procedurale de care noua Lege privind Curtea Suprema conditioneaza prelungirea eventuala a exercitarii functiei de judecator al Curtii Supreme peste varsta normala de pensionare nu indeplinesc asemenea cerinte", conchide CJUE.