Combaterea schimbarii climatice si sectorul digital, capete de afis ale noii Comisii Von der Leyen - Analiza AFP

Ziare.

com

Cele doua nume grele ale comisiei lui Jean-Claude Juncker, social-democratul olandez Frans Timmermans si liberala daneza Margrethe Vestager, se afla in fruntea organigramei de 26 de comisari (27 cu presedinta Von der Leyen), ei urmand sa se ocupe de dosare prioritare in cadrul comisiei cu un numar record de femei (13).Frans Timmermans va coordona lucrarile consacrate "pactului verde" promis de Ursula von der Leyen in iulie, pentru a concretiza promisiunea neutralizarii emisiilor de CO2 in orizontul lui 2050 pentru UE.Margrethe Vestager, "bestia neagra" a companiilor din Silicon Valley carora le-a aplicat amenzi record, va superviza ansamblul programelor pentru adaptarea Europei la era digitala.Si, lovitura de teatru, ea va ramane comisar european pentru concurenta, o decizie neobisnuita, intrucat exista o regula nescrisa ca niciun fost comisar sa nu poata ocupa exact aceeasi functie ca anterior.In total, echipa lui Von der Leyen numara opt fosti membri ai echipei Juncker.Printre ei, irlandezul Phil Hogan, care a fost numit comisar european pentru comert, un post sensibil unde va avea responsabilitatea atenuarii tensiunilor comerciale cu SUA si negocierea unui acord de liber schimb cu Marea Britanie dupa Brexit. Ursula von der Leyen si-a exprimat dorinta ca divortul sa marcheze inceputul "noii relatii" cu Londra.Acest membru al Partidului Popular European (PPE) este actualul comisar european pentru agricultura, un portofoliu care l-a adus in prima linie a ultimelor negocieri comerciale ale UE.In grupul noilor veniti se afla frantuzoaica liberala Sylvie Goulard, fosta eurodeputata si guvernatoare adjuncta a Bancii Frantei, care primeste portofoliul pietei interne, ce inglobeaza politica industriala, precum si industria de aparare si spatiul.Italianul social-democrat Paolo Gentiloni, fost prim-ministru, va raspunde de portofoliul economiei, intr-un moment in care Roma spera mai multa ingaduinta din partea Bruxellesului pentru finantele sale publice.El va trebui totusi sa lucreze in colaborare cu letonul Valdis Dombrovkis (PPE), vicepresedinte care raspunde de coordonarea politicilor economice. O organigrama care seamana, mai mult sau mai putin, cu cea a Comisiei Juncker, unde socialistul francez Pierre Moscovici a conlucrat cu acelasi Valdis Dombrovkis.Grecul Margaritis Schinas (PPE), originar dintr-una din tarile aflate in prima linie a sosirilor de migranti si fost purtator de cuvant principal al Comisiei Europene in timpul lui Jean-Claude Juncker, va superviza chestiunile legate de migratie.Acest nou executiv european va trebui sa infrunte noi provocari: criza migratorie, tensiunile comerciale provocate de imprevizibilul presedinte american Donald Trump, Brexit-ul, cresterea sentimentului eurosceptic.Negocierile pentru aceste posturi au fost lungi, intampinand dificultati cu exigentele tarilor de la Visegrad (Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia) care au cerut mai multe competente pentru comisarii lor.Tinand cont ca reprezentantii Slovaciei si Cehiei, Maros Sefcovic si Vera Jourova, vor detine posturi de vicepresedinti, iar cel al Ungariei (Laszlo Trocsanyi) si al Poloniei (Janusz Wojciechowski) au primit portofoliile pentru vecinatate si extindere si respectiv agricultura, exigentele lor par sa fi fost satisfacute.Dupa prezentarea marti a noii echipe, toti membrii ei vor fi audiati in Parlamentul European intre 30 septembrie si 8 octombrie. In trecut, unii pretendenti supusi tirului intrebarilor eurodeputatilor au fost inlocuiti de pe lista, noteaza France Presse.Ori in noua Comisie unele propuneri au provocat nedumerire. Oficiul european de lupta antifrauda (OLAF), un organism independent, ii ancheteaza pe Sylvie Goulard, in cadrul unei afaceri de angajari fictive, si pe comisarul polonez Janusz Wojciechowski, pentru "presupuse nereguli in rambursarea cheltuielilor de calatorie". Intrebata despre nominalizarea lui Sylvie Goulard, Ursula von der Leyen a insistat asupra "prezumtiei de nevinovatie" si s-a angajat sa tina cont de avizul OLAF.Dupa audieri, noul executiv de la Bruxelles trebuie sa treaca de votul de investitura de la 22 octombrie al Parlamentului European, in timpul sesiunii plenare de la Strasbourg.