Comisar european: Sistemul alocatiilor copiilor imigrantilor din tarile UE nu se modifica. Germania, nemultumita de cresterea costurilor

"Exista o tendinta clara in randul statelor membre UE de a nu modifica actualele reglementari europene", a declarat Gunther Oettinger pentru publicatia germana Tagesspiegel. Oettinger s-a referit astfel la decizia Consiliului UE pentru Afaceri Sociale, care s-a opus in iunie, prin vot majoritar, unei propuneri de adaptare a cuantumului alocatiilor copiilor imigrantilor la nivelul standardelor de trai din tarile de origine."De aceea, consideram ca o alta initiativa de acest tip ar avea sanse reduse", a subliniat Oettinger.Primarii unor orase din Germania avertizeaza ca pacea sociala risca sa fie periclitata din cauza, informeaza publicatia Die Welt si agentia DPA.Potrivit Guvernului federal de la Berlin, numarul copiilor imigrantilor care primesc alocatii din Germania a crescut cu 10,4% in ultimul an. "", a comunicat Ministerul german de Finante.Situatia a atras critici ale primarilor unor orase din Germania, care avertizeaza ca apar riscuri in sistemul social. "Guvernul federal ignora problema, ar trebui sa faca ceva, asistam la o migratie din cauza saraciei in cadrul Europei.", atrage atentia primarul orasului Duisburg, social-democratul Soren Link. La randul sau, Thomas Jung (SPD), primarul oraselului Furth, a discutat de curand despre aceasta problema cu liderul Partidului Social-Democrat, Andrea Nahles.Copiii imigrantilor care lucreaza in Germania primesc alocatii de pana la 194 de euro pe luna, costurile bugetare putand ajunge in 2018 la peste 600 de milioane de euro.Potrivit statisticilor, numarul copiilor polonezi care beneficiaza de alocatii din Germania a crescut cu 15.000 in ultimul an, al cehilor cu 5.000 si al romanilor cu 2.000.