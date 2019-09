Comisarul propus de Ungaria si respins de Comisia JURI anunta ca va contesta decizia

Sursa: Twitter/ Laszlo Trocsanyi

Totodata, Laszlo Trocsanyi acuza ca hotararea de a-i fi respinsa candidatura a fost una "politica".Intr-o declaratie publicata pe Twitter, acesta noteaza, printre altele:"Intr-o sedinta cu usile inchise, am raspuns la toate intrebarile care mi-au fost adresate, in mod transparent, in deplina armonie cu documentele transmise.In cazul comisarului propus de Ungaria a fost luata o decizie politica, care nu s-a bazat pe nimic factual. Am intentia sa iau toti pasii legali necesari impotriva acesteia (deciziei - n.red.)".Amintim ca, joi, Comisia JURI a decis sa respinga candidatura lui Laszlo Trocsanyi, comisarul propus de Ungaria, din motive de integritate.Au existat 9 voturi pentru, 11 impotriva si doua abtineri. Laszlo Trocsanyi a detinut anterior functia de ministru al Justitiei din Ungaria.In conditiile in care nominalizarea este acum blocata, urmatorul pas este ca presedintele Parlamentului European sa il intrebe pe presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cum vrea sa procedeze in continuare.Nici candidatura Rovanei Plumb nu a trecut de Comisia pentru Afaceri Judiciare JURI a Parlamentului European, ceea ce inseamna ca este, practic, blocata. Au fost 15 voturi impotriva candidaturii si doar sase pentru.Comisia Juridica a decis, cu 20 de voturi pro si doua abtineri, sa scrie o scrisoare Ursulei von der Leyen, in care sa o anunte ca a fost respinsa candidatura Rovanei Plumb.A.D.