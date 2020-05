Comisia Europeana a actualizat lista neagra a paradisurilor fiscale

Ziare.

com

Tarile care au fost inscrise pe lista sunt:, iar cele care au fost retrase de pe lista sunt:Comisia a publicat si o metodologie mai transparenta si perfectionata pentru identificarea tarilor terte cu un grad ridicat de risc ale caror sisteme de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului prezinta deficiente strategice, care reprezinta o amenintare semnificativa la adresa sistemului financiar al UE . Acest demers va consolida dialogul UE cu tarile terte si va asigura o cooperare mai stransa cu Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI).Principalele elemente de noutate se refera la: interactiunea dintre procesul de includere pe lista al UE si cel al GAFI; o cooperare sporita cu tarile terte si consultarea consolidata a expertilor statelor membre. Parlamentul European si Consiliul vor avea acces la toate informatiile relevante in diferitele etape ale procedurilor, cu conditia respectarii unor cerinte adecvate de manipulare a informatiilor.In temeiul Directivei privind combaterea spalarii banilor (DCSB), Comisia are obligatia legala de a identifica tarile terte cu un grad ridicat de risc ale caror sisteme de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului prezinta deficiente strategice. Pana la intrarea in vigoare a metodologiei perfectionate, Comisia a revizuit joi lista, luand in considerare evolutiile de la nivel international incepand din 2018. Noua lista este in prezent mai bine aliniata cu listele publicate de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI).Comisia a modificat lista printr-un regulament delegat. Acesta va fi transmis acum Parlamentului European si Consiliului spre aprobare in termen de o luna (cu o posibila prelungire de o luna). Avand in vedere criza provocata de coronavirus, regulamentul de astazi care contine lista tarilor terte - si care, prin urmare, prevede noi masuri de protectie - nu se aplica decat incepand cu 1 octombrie 2020.