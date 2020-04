Comisia Europeana a prezentat un plan pentru ridicarea treptata a masurilor de izolare

Reluarea activitatii economice, treptat

Punctul forte al Europei

Principiile-cheie

Masuri pentru iesirea din izolare

"Desi ne aflam inca in faza critica a mentinerii sub control a pandemiei, masurile extraordinare pe care statele membre si UE au fost nevoite sa le ia dau rezultate. Datorita lor a fost incetinita raspandirea virusului si s-au salvat mii de vieti omenesti. Numai ca aceste masuri, precum si incertitudinea pe care o aduc, au costuri uriase pentru populatie, societate si economie si nu pot dura la infinit", arata CE.In timp ce masurile de izolare sunt ridicate treptat, este necesar sa se planifice strategic redresarea, sa se revitalizeze economia si sa se revina la o crestere durabila. Este vorba inclusiv despre facilitarea dublei tranzitii catre o societate digitala si totodata mai verde si valorificarea invatamintelor desprinse din criza actuala pentru asigurarea pregatirii si a rezilientei UE."Foaia de parcurs a Comisiei prezinta recomandarile concrete pe care statele membre ar trebui sa le ia in considerare atunci cand planifica ridicarea masurilor de izolare: Este indicat sa se actioneze pas cu pas: masurile ar trebui sa fie retrase in mai multe etape, lasandu-se suficient timp intre acestea pentru a evalua impactul masurilor", mentioneaza CE.De asemenea, masurile generale ar trebui sa fie inlocuite treptat cu masuri specifice."De exemplu, protejarea grupurilor celor mai vulnerabile pe o perioada mai indelungata; facilitarea reluarii treptate a activitatilor economice necesare; intensificarea curatarii si dezinfectarii periodice a terminalelor de transport, a magazinelor si a locurilor de munca; inlocuirea regimurilor de stare generala de urgenta cu interventii precis directionate din partea guvernelor, astfel incat sa se asigure transparenta si responsabilitatea democratica", spun reprezentantii CE.Controalele la frontierele interne ar trebui sa fie eliminate in mod coordonat, adauga ei."Restrictiile de calatorie si controalele la frontiera ar trebui sa fie eliminate odata ce se atinge un grad suficient de convergenta intre situatia epidemiologica a regiunilor frontaliere. Redeschiderea frontierelor externe ar trebui sa aiba loc in a doua etapa, in functie de raspandirea virusului in afara UE", potrivit acestora.Reluarea activitatii economice ar trebui sa aiba loc in mod treptat: se pot aplica mai multe modele, cum ar fi telemunca in cazul profesiilor care se preteaza la aceasta, importanta economica, organizarea muncii in schimburi etc. Este indicat sa se evite situatia in care intreaga populatie ar reveni la locul de munca in acelasi timp."Adunarile de persoane ar trebui autorizate in mod progresiv, tinand seama de specificul diferitelor categorii de activitati, cum ar fi: scolile si universitatile; activitatea comerciala (comert cu amanuntul), cu o eventuala graduare; activitatile sociale (restaurante, cafenele), cu o eventuala graduare; adunarile de persoane in masa", mentioneaza CE.De asemenea, eforturile de prevenire a raspandirii virusului ar trebui continuate prin campanii de sensibilizare care sa incurajeze populatia sa mentina practicile solide de igiena si distantarea sociala.Actiunile ar trebui sa fie monitorizate in mod constant si ar trebui sa se pregateasca terenul pentru revenirea la masuri de izolare mai stricte in cazul unei recrudescente puternice."Prioritatea noastra numarul unu o constituie salvarea de vieti omenesti si protejarea europenilor impotriva coronavirusului. In acelasi timp, a sosit momentul sa ne indreptam privirea catre viitor si sa ne concentram asupra protejarii mijloacelor de subzistenta. Desi situatia difera inca foarte mult de la un stat membru la altul, toti europenii se intreaba, pe buna dreptate, cand si in ce ordine vor putea fi ridicate masurile de izolare.Pentru o planificare responsabila pe teren, care sa asigure echilibrul adecvat intre protectia sanatatii publice si functionarea societatilor noastre, avem nevoie de o baza solida. Din acest motiv, Comisia a elaborat un catalog de orientari, criterii si masuri pe baza caruia se poate actiona in mod judicios", spune presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen."Punctul forte al Europei rezida in echilibrul sau social si economic. Impreuna, invatam unii de la altii si ajutam Uniunea Europeana sa iasa din aceasta criza", a adaugat ea.Comisia va elabora un plan de redresare bazat pe o propunere revizuita privind urmatorul buget pe termen lung al UE (cadrul financiar multianual) si pe programul de lucru actualizat al Comisiei pentru 2020."Pentru revenirea la normal dupa masurile de izolare impuse de pandemie va fi necesara o abordare europeana atent coordonata intre statele membre, bazata pe date stiintifice si solidara. Este esential ca sistemele noastre de sanatate sa aiba capacitatea de a raspunde cresterii numarului de cazuri noi si sa aiba la dispozitie medicamentele si echipamentele esentiale, precum si capacitati de testare si depistare la scara larga.Suntem constienti ca drumul va fi lung, ca nu vom putea sa inaintam decat treptat si ca urmarile acestei crize sanitare fara precedent vor fi de lunga durata. Pana la gasirea unor tratamente eficace si a unui vaccin, va trebui sa invatam sa traim cu acest virus. Dar Europa se va repune pe picioare, solidara si unita. Acesta este singurul mod", afirma comisarul pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides.Recunoscand specificul fiecarei tari, foaia de parcurs europeana stabileste mai multe principii-cheie."Este deosebit de important sa se stabileasca un calendar. Decizia ca a sosit momentul oportun pentru a relaxa masurile de izolare ar trebui sa se bazeze pe criteriile urmatoare: criterii epidemiologice care sa evidentieze diminuarea semnificativa si stabilizarea raspandirii bolii pe o perioada indelungata; existenta unor capacitati suficiente in cadrul sistemului de sanatate, tinand seama, de exemplu, de rata de ocupare a sectiilor de terapie intensiva si de disponibilitatea cadrelor sanitare si a materialului medical; o capacitate adecvata de monitorizare, inclusiv capacitatea de testare la scara larga pentru a detecta si a izola rapid persoanele infectate, precum si capacitatea de localizare si de urmarire", arata CE.Comisia precizeaza ca este nevoie de o abordare europeana."Desi calendarul si modalitatile de ridicare a masurilor de izolare difera de la un stat membru la altul, avem nevoie de un cadru comun care sa fie bazat pe: studii stiintifice axate pe sanatatea publica, cu recunoasterea faptului ca incetarea masurilor restrictive presupune asigurarea unui echilibru intre beneficiile pentru sanatatea publica si impactul social si economic; coordonarea dintre statele membre, pentru a evita efectele negative. Este o chestiune de interes european comun; respect si solidaritate.Acest lucru este esential atat din punct de vedere sanitar, cat si socioeconomic. Cerinta minima este ca, inainte de a ridica masurile de izolare, fiecare stat membru sa notifice in timp util acest lucru celorlalte state membre si Comisiei si sa tina seama de punctele de vedere ale acestora", adauga CE.Pentru iesirea treptata din izolare sunt necesare masuri de insotire, printre care:colectarea de date armonizate si dezvoltarea unui sistem solid de raportare si de depistare a contactilor, inclusiv cu ajutorul unor instrumente digitale care sa respecte pe deplin confidentialitatea datelor; extinderea capacitatii de testare si armonizarea metodologiilor de testare.Astazi, Comisia - in consultare cu Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor - a adoptat o serie de orientari privind diferitele teste de depistare a coronavirusului si performantele acestora; sporirea capacitatii si rezilientei sistemelor nationale de sanatate, in special pentru a raspunde cresterii prevazute a numarului de infectii care va avea loc odata ce vor fi ridicate masurile restrictive.Mai este totodata nevoie de consolidarea in continuare a capacitatilor in materie de echipamente medicale si echipamente individuale de protectie, precum si de dezvoltarea de tratamente si medicamente sigure si eficace, precum si dezvoltarea si introducerea accelerata a unui vaccin pentru a pune capat raspandirii coronavirusului.