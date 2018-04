Comisia Europeana subliniaza ca toate statele UE au ambasada la Tel Aviv. Cum a aflat de decizia Guvernului Dancila

Ziare.

com

"Pozitia Uniunii Europene este bine cunoscuta si clara", spune un purtator de cuvant al Comisiei Europeane, intr-un comunicat remis vineriAstfel, CE a luat nota de o eventuala decizie privind relocarea ambasadei Romaniei la Ierusalim...Asta inseamna, cat se poate de clar, ca"In timp ce in presa am vazut informatii care indica o astfel de mutare (a ambasadei Romaniei - n.red.), notam in acelasi timp declaratia presedintelui Romaniei de astazi, ce confirma faptul ca pozitia Romaniei ramane neschimbata", se arata in punctul de vedere al CE.Astfel, reprezentantii Comisiei Europene amintesc ca, solutie care ar trebui gasita prin discutii directe intre parti, cu"In conformitate cu rezolutia Consiliului de Securitate al ONU (478), delegatia Uniunii Europene si toate ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene se afla in Tel Aviv", se subliniaza in mesaj.Premierul Viorica Dancila a confirmat, vineri la amiaza, ca Guvernul a adoptat un memorandum confidential, cel anuntat joi seara de Liviu Dragnea, privind mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.Intrebata daca era nevoie de consultarea presedintelui in acest sens, Dancila a sustinut ca acum, dupa adoptare, se vor purta discutii cu toate institutiile, inclusiv cu Klaus Iohannis.Premierul nu a vrut sa precizeze ce contine memorandumul adoptat.Amintim ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, joi seara, ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care s-a decis mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.Memorandumul privind demararea procedurilor de mutare a ambasadei in Ierusalim a fost adoptat in ultima sedinta de guvern (cea de miercuri), de la care ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a lipsit, dar a fost trecut in randul documentelor confidentiale, asa ca nu este public si nu putem sti exact ce contine.Vineri dimineata, Administratia Prezidentiala a transmis ca Iohannis nu a fost consultat sau anuntat despre acest memorandum si nici nu a reusit sa afle detalii despre el, deoarece Dancila nu i-a raspuns la telefon.