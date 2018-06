Comisia Europeana anunta noi taxe vamale pentru importurile americane

Ziare.

Este vorba despre masuri de retrosiune in urma hotararii Statelor Unite de a impune taxe vamale de 25% importurilor de otel si de 10% celor de aluminiu din statele membre ale Uniunii Europene (UE), Canada si Mexic, incepand de la 1 iunie.Comisia, care a sesizat Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) vineri, a prezentat in paralel o lista de importuri americane in valoare totala de 2,8 miliarde de euro, carora ar putea sa le fie aplicate taxe vamale."Comisia se asteapta sa incheie procedura aplicabila in coordonare cu statele membre pana la sfarsitul lui iunie, astfel incat aceste noi taxe sa inceapa sa fie aplicate in iulie", a declarat vicepresedintele CE Maros Sefcovic intr-o conferinta de presa.Pe lista prezentata de UE la OMC se afla de la produse agricole, ca arahidele si sucul de portocale, la blugi, motociclete si whisky, scrie DPA.Comisia intentioneaza sa introduca initial taxe asupra unor produse americane in valoare de 2,8 miliarde de euro (3,3 miliarde de dolari), urmand sa largeasca lista ulterior, precizeaza ea.