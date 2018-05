Comisia Europeana avertizeaza Romania in privinta politicilor economice si transmite ca progresele din Justitie nu sunt ireversibile

"Evolutiile din ultimul an au dus la mari dubii privind ireversibilitatea si sustenabilitatea progreselor substantiale inregistrate de Romania in reformarea sistemului judiciar si in combaterea coruptiei la nivel inalt

Reducerea contributiilor la Pilonul II

Cum raspunde MAE

Comisia Europeana a publicat, miercuri, un raport in care transmite un avertisment comun Ungariei si Romaniei , cu privire la existenta unei deviatii semnificative de la traiectoria de ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) in 2017.Pe baza prognozelor de primavara ale Comisiei si a datelor pe 2017 validate de Eurostat, atat in Romania, cat si in Ungaria abaterea de la traiectoria de ajustare structurala in 2017 a fost mai mare decat pragul de 0,5% din PIB, spune raportul.In privinta Romaniei, insa,(...) Exista presiuni asupra institutiilor judiciare si asupra sistemului institutional de combatere a coruptiei", avertizeaza Comisia Europeana.Recenta reducere a contributiilor la Pilonul II de pensii diminueaza, pe termen scurt, ingrijorarile fiscale, mai afirma reprezentantii Comisiei Europene in Raportul privind recomandarile specifice de tara pentru 2018, citat de Agerpres.Contributia virata la Pilonul II de pensii a fost redusa, la finalul anului trecut, de la 5,1% la 3,75% din salariile brute incepand cu anul 2018 desi, potrivit legislatiei, cota de contributie virata Pilonului II trebuia sa creasca treptat la 6% din salariul brut.Subiectul Pilonului II de pensii a revenit in prim-plan dupa ce programul legislativ 2018 pentru perioada mai - decembrie, publicat pe site-ul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul in 28 aprilie, anunta existenta unui proiect de lege potrivit caruia contributiile ar urma sa fie suspendate in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018.Mai multe organizatii importante din mediul de afaceri au solicitat mentinerea legislatiei si arhitecturii actuale a Pilonului II de pensii, fara alte modificari, intr-un document intitulat "Apel pentru pastrarea arhitecturii sistemului de pensii private din Romania".Ministerul Afacerilor Externe "a luat act de recomandarile specifice de tara publicate de Comisia Europeana in cadrul pachetului privind Semestrul European 2018 si va coordona procesul de elaborare a pozitiei nationale pe acest subiect pentru asigurarea participarii active in procesul decizional care se va concretiza prin adoptarea recomandarilor de Consiliul Uniunii Europene", se arata intr-un comunicat remisMAE aminteste ca Programul National de Reforma si Programul de Convergenta, prezentate de Romania in mai, cuprind masuri aliniate cu Programul de Guvernare 2018 - 2020 si cu alte prioritati strategice asumate la nivel guvernamental, "care converg in mare parte cu recomandarile formulate de catre Comisia Europeana si contin masuri de raspuns la aceste provocari".Potrivit MAE, rolul acestor recomandari este acela de a oferi statelor membre orientari asupra actiunilor care trebuie intreprinse in ceea ce priveste politicile macroeconomice, bugetare si de reforme structurale, in conformitate cu art. 121 si 148 din Tratatul privind Functionarea UE."Recomandarile specifice de tara 2018 se bazeaza pe evaluarea Comisiei Europene prezentata in Rapoartele de tara (publicate la 7 martie 2018), ca urmare a reuniunilor bilaterale si a vizitelor de evaluare derulate in contextul Semestrului European, precum si pe elementele furnizate de statele membre in cuprinsul Programelor Nationale de Reforma si Programelor de Stabilitate, respectiv de Convergenta", se mai arata in comunicatul de presa.