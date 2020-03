Comisia Europeana: Ce masuri sa ia statele la frontiere, pentru a garanta circulatia bunurilor si serviciilor

LIVE

Controale medicale la frontiere

Circulatia marfurilor

Scopul este de a proteja sanatatea cetatenilor, de a asigura tratamentul adecvat al persoanelor care trebuie sa calatoreasca si de a mentine disponibilitatea bunurilor si serviciilor esentiale. Comisarii Stella Kyriakides si Ylva Johansson au prezentat orientarile ministrilor Sanatatii si Afacerilor Interne din UE in cadrul unei reuniuni video comune, in aceasta dimineata.Presedintele Ursula von der Leyen a declarat: "Masurile noastre de a impiedica raspandirea pandemiei de COVID-19 vor fi eficiente doar daca ne coordonam la nivel european. Trebuie sa luam masuri exceptionale pentru a proteja sanatatea cetatenilor nostri.Dar. Aceasta este singura modalitate de a preveni lipsa de echipamente medicale sau de alimente. Nu este vorba doar despre o problema economica: Piata noastra unica este un instrument cheie al solidaritatii europene. Sunt in discutie cu toate statele membre pentru a infrunta impreuna, ca o Uniune, aceasta provocare".Orientarile stabilesc principii pentru o abordare integrata a gestionarii frontierelor cu scopul de a proteja sanatatea, mentinand in acelasi timp integritatea pietei interne.Persoanele identificate ca prezentand un risc de raspandire a COVID-19 ar trebui sa aiba acces la asistenta medicala adecvata, fie in tara de sosire, fie in tara de plecare, iar acest lucru ar trebui coordonat intre cele doua state.Este posibil ca orice persoana care intra pe teritoriul national sa fie supusa unor controale sanitare, fara introducerea formala a controalelor la frontierele interne. Diferenta dintre controalele sanitare normale si controalele la frontiera consta in posibilitatea de a refuza accesul persoanelor individuale.Persoanelor bolnave nu ar trebui sa li se refuze intrarea, ci sa li se acorde acces la asistenta medicala.Statele membre pot reintroduce controalele la frontierele interne din motive de politici publice, care, in situatii extrem de grave, pot include sanatatea publica. Astfel de controale la frontiera ar trebui organizate pentru a preveni aparitia unor numar mare de oameni intr-un singur loc (de exemplu, cozile), marind astfel posibilitatea raspandirii virusului. Statele membre ar trebui sa se coordoneze pentru a efectua controale medicale doar de o parte a frontierei.Toate controalele la frontiera ar trebui sa se aplice proportional si tinand cont de sanatatea oamenilor. Statele membre trebuie sa primeasca intotdeauna cetatenii si propriii rezidenti si ar trebui sa faciliteze tranzitul altor cetateni si rezidenti ai UE care se intorc acasa.Cu toate acestea, statele membre pot lua masuri precum impunerea unei perioade de autoizolare, in cazul in care aceste cerinte corespund cu cele adresate cetatenilor lor.Statele membre ar trebui sa faciliteze trecerea granitei pentru lucratorii transfrontalieri, in special, dar nu limitat la cei care lucreaza in sectorul sanatatii si industriei alimentare, precum si pentru alte servicii esentiale (de exemplu, ingrijirea copiilor, persoanelor in varsta, personalul critic pentru utilitati).In acelasi timp, libera circulatie este fundamentala pentru mentinerea disponibilitatii marfurilor. Acest lucru este deosebit de important pentru cele esentiale, cum ar fi proviziile de alimente, inclusiv efectivele de animale, echipamentele medicale vitale, precum si cele de protectie.La un nivel mai general, masurile de control nu ar trebui sa provoace perturbari grave ale lanturilor de aprovizionare, ale serviciilor esentiale de interes general si ale economiilor nationale, respectiv a economiei UE in ansamblu. Statele membre ar trebui sa desemneze culoare prioritare pentru transportul de marfuri (de exemplu, prin "culoare verzi").Pe baza aceluiasi principiu, circulatia in conditii de siguranta pentru lucratorii din domeniul transporturilor, inclusiv pentru mecanicii de tren si soferii de camion, pilotii si personalul de bord, este un factor esential pentru a asigura circulatia adecvata a bunurilor si a personalului cheie.Nu ar trebui sa se impuna certificari suplimentare pentru marfurile care circula in mod legal pe piata unica a UE. Potrivit Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara, nu exista nicio dovada ca alimentele reprezinta o sursa de transmitere a COVID-19.