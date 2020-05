Comisia Europeana cere ca frontierele externe ale UE sa ramana inchise pana pe 15 iunie

Ziare.

com

In pofida primelor relaxari ale masurilor de lupta impotriva pandemiei de COVID-19 in cadrul blocului comunitar, "situatia ramane fragila atat in Europa cat si in lume", se mentioneaza intr-un comunicat al executivului comunitar, citat de DPA si AFP.Toate statele UE, cu exceptia Irlandei, au convenit la jumatatea lui martie sa opreasca calatoriile neesentiale catre Uniunea Europeana pentru a incetini propagarea virusului.Statele asociate din Spatiul Economic European, Elvetia, Norvegia, Liechtenstein si Islanda au fost si ele de acord cu masura.Interdictia de intrare, care are un numar de scutiri pentru medici si cetateni ai UE, a fost deja extinsa cu o luna si urma sa expire pe 15 mai.Fiecare tara poate decide daca va continua sau nu sa implementeze restrictiile.