Comisia Europeana: Croatia indeplineste conditiile pentru aderarea la spatiul Schengen

Decizia a fost luata in baza rezultatelor procesului de evaluare inceput in 2016."Croatia a luat masurile necesare pentru a se asigura ca indeplineste conditiile necesare pentru aderarea la Schengen", a declarat comisarul european Avramopoulos in cadrul unei conferinte de presa de la Strasbourg.Decizia de a permite aderarea Croatiei la Schengen tine acum de guvernele UE, ca si in cazul Romaniei si Bulgariei.Bulgaria si Romania au primit aceasta evaluare pozitiva din 2011, dar inca nu au aderat la Schegen din cauza faptului ca nu exista consens intre statele membre.Slovenia a transmis cu claritate ca va bloca aderarea Croatiei la Schengen, din cauza nemultumirilor autoritatilor de la Ljubljana privind chestiunea nerezolvata a disputei de la frontiera cu vecinul sau estic.In prezent, zona Schengen este formata din 26 de state, dintre care 22 fac parte din Uniunea Europeana.