Comisia Europeana discuta, miercuri, starea statului de drept din Romania

Anuntul facut de Comisia Europeana vine pe fondul unor tensiuni tot mai mari intre executivul de la Bucuresti si reprezentanti ai executivului european pe subiectul modificarilor aduse Legilor Justitiei si intentiei de a modifica prin OUG Codurile Penale."Comisia Europeana trebuie sa actioneze pentru salvarea statului de drept. Colegiul Comisarilor va discuta maine (miercuri - n.r.) starea statului de drept in Romania", anunta Mina Andreeva, purtator de cuvant al Comisiei Europene.Prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans , va prezenta rezultatele discutiilor grupului de experti cu reprezentantii guvernului roman pe tema MCV, a modificarilor Legilor Justitiei si a masurilor anti-justitie si a efectului acestora asupra statului de drept din Romania.Miercuri, la ora 16:00, va avea loc sedinta saptamanala de guvern, existand informatii ca executivul de la Bucuresti ar intentiona sa aprobe ordonanta de modificare a Codurilor Penale, care ar aduce dezincriminarea unor fapre grave.Reamintim ca la inceputul lunii martie, cu ocazia unei vizite la Bruxelles a prim ministrului Dancila, s-a convenit formarea unei comisii mixte, formata din experti ai Guvernului si de la Bruxelles, care sa analizeze punctual stadiul MCV. De altfel, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avut mai multe discutii in ultima perioada cu premierul Viorica Dancila , cu scopul de a limita posibilitatea luarii unor noi masuri anti-justitie de catre Guvernul Romaniei.Nu mai tarziu de saptamana trecuta, premierul Viorica Dancila i-a promis prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Guvernul nu va adopta in sedinta de guvern nicio ordonanta care sa modifice Codurile Penale , acesta fiind unul dintre motivele de ingrijorare ale oficialilor europeni.Un alt subiect tensionat - completurile de 5 judecatori si posibilitatea ca Guvernul sa dea o OUG prin care sa fie desfiintate hotararile date de acestea in importante dosare de coruptie."Comisia Europeana urmareste cu mare ingrijorare evolutiile privind statul de drept in Romania, inclusiv discutiile privind o eventuala ordonanta de urgenta pentru persoanele condamnate definitiv de completurile de 5 judecatori ale ICCJ", a spus, despre acest subiect Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al CE.Comisia a subliniat, la toate nivelurile si in toate ocaziile, ca Romania are nevoie urgenta de reforma in justitie, iar asta inseamna sa faca pasi inainte, nu inapoi, si sa se abtina de la luarea unor masuri care reduc progresul facut in ultimii ani, a atras atentia Timmermans.Pentru a realiza acest lucru, cel mai bun punct de plecare ramane recomandarea stabilita de Comisia Europeana in raportul din noiembrie 2018 privind mecanismul de cooperare si verificare (MCV), sa inceteze modificarile din Justitie, iar procesul sa fie reluat pe baza unor consultari veritabile si a expertizei oferite de institutiile internationale, au fost recomandarile oficialului european.