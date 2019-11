Comisia Europeana functioneaza de astazi in "mod avarie"

Mesaj adresat de Juncker intregului aparat de lucru

In realitate, deasupra Bruxelles-ului domneste incertitudinea. Instalarea Ursulei von der Leyen s-a amanat, cel putin pana la inceputul lunii decembrie, daca nu chiar pana anul viitor. Iar Brexit s-a amanat din nou, oficial pana la sfarsitul lunii ianuarie 2020.In aceste conditii, Comisia lui Jean Claude Juncker intra de vineri intr-un regim de "interimat" - urmand sa asigure doar gestionarea treburilor curente, intr-un mod precaut, astfel incat sa fie sigura ca nu isi va pune succesorul in situatii dificile.Interimatul prelungeste insa incertitudinea oficialilor UE in ceea ce priveste carierele viitoare si blocheaza activitatea comunitatii lobby-istilor din Bruxelles - consultanti, organizatii comerciale si ONG-uri, care asteapta instalarea noilor decidenti.Presedintele Jean Claude Juncker a explicat echipei sale noua realitate, pe 25 octombrie, intr-o scrisoare obtinuta de Politico."La fel ca si in situatii anterioare, competentele Comisiei in aceasta perioada se limiteaza la gestionarea afacerilor curente ('affaires courantes' in original - n. red.), pe baza necesitatii de a asigura continuitatea in calitate de Comisie interimara.In perioada urmatoare, vom continua activitatea zilnica de administrare a afacerilor publice, in conformitate cu regulile Uniunii, si de gestionare a dosarelor sau procedurilor in derulare, fara sa afectam insa deciziile politice anuntate de urmatoarea Comisie", a transmis presedintelui Juncker intregului aparat al Comisiei.