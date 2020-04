Comisia Europeana incurajeaza transferul de pacienti cu COVID-19 intre statele membre

LIVE

Ziare.

com

Decizia a fost luata deoarece pandemia de coronavirus supune sistemele de sanatate din intreaga UE unei presiuni tot mai mari si fara precedent."Pentru a sprijini si a incuraja cooperarea transfrontaliera in domeniul asistentei medicale intre autoritatile nationale, regionale si locale, Comisia a emis astazi orientari practice pentru statele membre. Cooperarea transfrontaliera poate contribui la reducerea presiunii asupra spitalelor suprasolicitate, prin transferul de pacienti care sufera de coronavirus la tratament in statele membre in care sunt disponibile locuri in spitale. Comisia va sprijini, de asemenea, statele membre sau organizatiile neguvernamentale sa trimita echipe calificate de personal medical pentru a oferi asistenta la nivel transfrontalier.Astfel, Comisia propune coordonarea cererilor de asistenta medicala transfrontaliera prin intermediul Comitetului pentru securitate sanitara si al sistemului UE de alerta precoce si raspuns rapid. Obiectul unor asemenea cereri l-ar putea face, de exemplu, locuri in centrele de terapie intensiva, tratamentul si transferul pacientilor sau al echipelor calificate de personal medical. Comisia va monitoriza indeaproape aceste cereri si asistenta disponibila in statele membre", se arata in comunicat.Mai mult, CE propune sprijinirea autoritatilor sanitare care solicita asistenta prin intermediul mecanismului UE de protectie civila, stabilirea unor modalitati referitoare la mobilitatea transfrontaliera a pacientilor si clarificarea masurilor care trebuie luate pentru rambursarea costurilor medicale ale tratamentul transfrontalier si operarea unui sistem de sprijin pentru managementul clinic, pentru a sprijini profesionistii din domeniul sanatatii sa faca schimb de cunostinte si de expertiza."Unitatea si solidaritatea la nivelul UE sunt vitale in lupta impotriva coronavirusului. Cooperarea transfrontaliera poate face diferenta in ceea ce priveste salvarea de vieti, reducand presiunea asupra structurilor de asistenta medicala suprasolicitate din statele membre. Confruntati cu cea mai mare criza a ultimelor generatii, nu vom lasa niciun element nevalorificat in raspunsul nostru colectiv", a spus Margaritis Schinas, vicepresedintele pentru promovarea modului nostru de viata european."Solidaritatea UE a fost tangibila in ultimele saptamani: sunt state membre care trateaza pacienti din tarile invecinate chiar daca sunt ele insele suprasolicitate. Acesta inseamna UE cu tot ceea ce are ea mai bun, iar prin orientarile noastre de astazi dorim sa incurajam tratarea transfrontaliera a mai multor pacienti si desfasurarea de mai mult personal medical din tarile UE cu o capacitate suplimentara in locurile unde este cea mai mare nevoie de acesta. Solidaritatea salveaza vieti", sustine Comisara Stella Kyriakides, responsabila cu sanatatea si siguranta alimentara.