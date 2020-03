Comisia Europeana creeaza primul stoc de medicamente din istoria sa

Cum functioneaza rezerva rescEU

Conform unui comunicat de presa al CE, rezerva va include echipamente medicale precum:- echipamente medicale de terapie intensiva, cum ar fi ventilatoarele;- echipamente individuale de protectie, cum ar fi mastile reutilizabile;- vaccinuri si tratamente;- materiale de laborator.Presedintele Comisiei, Ursula von der Leyen, sustine ca astfel se transpune in practica solidaritatea UE."Prin instituirea primei rezerve comune europene de echipamente medicale de urgenta, transpunem in practica solidaritatea UE, in beneficiul tuturor statelor membre si al tuturor cetatenilor nostri. Sprijinul reciproc este singura cale de urmat", a declarat ea, citata in comunicat.La randul sau, comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, a declarat ca se instituie aceasta rezerva pentru obtinerea rapida a materialelor necesare in combaterea pandemiei."UE ia masuri pentru a le furniza statelor membre mai multe echipamente. Instituim o rezerva rescEU pentru a obtine rapid materialele necesare pentru combaterea coronavirusului.Aceasta va fi utilizata pentru a sprijini statele membre care se confrunta cu o penurie de echipamente necesare pentru tratarea pacientilor infectati, pentru a proteja lucratorii din domeniul sanatatii si pentru a contribui la incetinirea raspandirii virusului. Intentionam sa trecem de indata la actiune", a afirmat si Lenarcic.Sursa citata precizeaza ca rezerva va fi gazduita de unul sau mai multe state membre, acestea fiind responsabile cu achizitionarea echipamentelor."Comisia va finanta 90% din rezerva. Centrul de coordonare a raspunsului la situatii de urgenta va gestiona distributia echipamentelor, pentru a se asigura ca acestea ajung acolo unde este cea mai mare nevoie de ele", se mai arata in comunicat.Bugetul UE initial al rezervei este de 50 de milioane de euro, din care 40 de milioane de euro fac obiectul aprobarii de catre autoritatile bugetare.Masura va intra in vigoare vineri, 20 martie."Incepand de la aceasta data, un stat membru care doreste sa gazduiasca rezervele rescEU poate solicita un grant direct din partea Comisiei Europene. Grantul direct acopera 90 % din costurile rezervei, in timp ce restul de 10 % sunt suportate de statul membru", conform CE.